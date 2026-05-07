Historia de los cruces de Semifinales de la Liga MX femenil
Las Semifinales de la Liga MX Femenil enfrentarán a cuatro de los equipos más sólidos del torneo en series que prometen gran intensidad y nivel competitivo. Pachuca, la mejor ofensiva de la campaña, buscará imponerse ante Rayadas, equipo que presume una de las defensas más fuertes. América llegará como líder general y favorito al campeonato frente a Toluca, conjunto que intentará sorprender con la goleadora del torneo y mantenerse en la pelea por su primer título.
Con estos enfrentamientos, la Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva rumbo a la Final del futbol mexicano.
Toluca llega motivado a esta instancia al contar con la goleadora del torneo, la francesa Eugénie Le Sommer, pieza fundamental en el ataque de las Diablas Rojas.
Además, el cuadro mexiquense es el único de las cuatro semifinalistas que todavía no conquista un título en la Liga MX Femenil. Toluca aseguró su clasificación a las Semifinales tras finalizar en la sexta posición general con 33 puntos en 17 jornadas.
El conjunto escarlata consiguió 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas, además de marcar 38 goles y recibir 26 durante la fase regular. La defensa es uno de sus puntos débiles.
América terminó la fase regular como líder general del torneo tras sumar 42 puntos en 17 jornadas disputadas. El conjunto azulcrema registró 13 victorias, tres empates y únicamente una derrota, que lo consideraron como el equipo más dominante del Clausura 2026.
Además, las Águilas destacaron por su poder ofensivo al marcar 44 goles y recibir solamente 13. Con estos números, el equipo capitalino llega a Semifinales como uno de las principales candidatas a conquistar su tercer título de la Liga MX Femenil, sin embargo, en la serie de vuelta de Cuartos de final ante Bravas mostraron tropiezos.
Rayadas cerró la fase regular como sublíder del torneo al sumar 40 puntos en 17 jornadas disputadas. El conjunto regiomontano registró 12 victorias, cuatro empates y únicamente una derrota, números con los que presume ser la defensa más sólida del torneo.
Rayadas anotó 39 goles y solamente recibió ocho, logrando una destacada diferencia de +31. En calidad de visitante permanecieron invictas al conseguir cinco victorias y tres empates en ocho compromisos disputados. Ahora, Rayadas buscará imponer su experiencia y pelear por un nuevo título cuando enfrente a Pachuca en las Semifinales.
Pachuca busca su segundo título después a un año de haber conquistado su primera estrella en el Clausura 2025. Las Tuzas consiguieron 11 victorias, tres empates y tres derrotas, además de consolidarse como la ofensiva más poderosa del torneo con 46 goles anotados, que las posicionaron en el cuarto lugar de la tabla general con 36 puntos.
Como local, Pachuca logró seis triunfos, un empate y una derrota en ocho encuentros, mostrando gran fortaleza en casa. En condición de visitante obtuvo cinco victorias, dos empates y dos derrotas, manteniéndose competitivo fuera de su estadio. Las Tuzas buscarán aprovechar su capacidad ofensiva avanzar a la Final del futbol mexicano.