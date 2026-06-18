Hong Myung-bo, el capitán que llevó a Corea del Sur a semis y ahora lo busca como DT
Hong Myung-bo es un nombre que está grabado en la historia del futbol de Corea del Sur. Tras convertirse en leyenda de su selección como jugador, ahora busca replicar el éxito desde el banquillo, plantándose como uno de los rivales de México para esta Copa Mundial 2026.
Nació el 12 de febrero de 1969 en Seúl, la capital surcoreana. Sus inicios en el balompié fueron a nivel escolar, desempeñándose como defensa central y líbero para las selecciones del Dongbuk High School y la Universidad de Corea. Su nivel fue tal que fue convocado para el Mundial de Italia 1990, siendo el elemento más joven del plantel con apenas 21 años y sin haber debutado aún en un club profesional.
En aquel entonces, las flexibilidades del gobierno respecto al servicio militar eran más difíciles, por lo que tuvo que cumplir con este deber civil en 1991. Lejos de apartarse de las canchas, aprovechó la situación para unirse al Sangmu FC, el equipo oficial del ejército.
Un año más tarde, finalmente dio el salto al profesionalismo con los Pohang Steelers y, posteriormente, construyó una carrera en el extranjero al emigrar a Japón con el Bellmare Hiratsuka y el Kashiwa Reysol, antes de retirarse en la MLS con Los Angeles Galaxy.
La leyenda que lideró a Corea del Sur a una semifinal mundial
A nivel internacional, Hong Myung-bo se consolidó como el gran referente de la selección surcoreana al disputar cuatro Copas del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En esta última justa fue el capitán de aquella histórica generación dorada que se convirtió en el primer, y hasta ahora único selectivo asiático en alcanzar las semifinales de un Mundial.
En aquella edición, Corea del Sur superó la primera ronda como líder del Grupo D, eliminó a Italia en octavos de final y superó a España en penales en cuartos, antes de caer ante Alemania en la antesala de la final y frente a Turquía en el duelo por el tercer lugar.
Entre sus récords como jugador se encuentra el de ser el futbolista surcoreano con más Mundiales disputados, empatado con Hwang Sun-hong, Lee Woon-jae y Son Heung-min. Sin embargo, su nombre destaca en solitario al ser el coreano con más partidos jugados en estas justas, con un total de 16. Además, es el segundo hombre con más presencias internacionales en su selección con 136 encuentros, solo por detrás del propio Son, quien lidera el registro con 146.
Una filosofía de disciplina, formación y estrategia
Tras colgar los botines, trasladó su liderazgo de las canchas a los banquillos. Comenzó su formación como asistente del neerlandés Dick Advocaat durante el Mundial de Alemania 2006. Más tarde, se hizo cargo del proyecto juvenil de su país, dirigiendo a los representativos Sub-20 y Sub-23 entre 2009 y 2012.
Dicha experiencia le valió para ser el elegido en 2013 para tomar las riendas del combinado mayor de cara al Mundial de Brasil 2014, donde no logró superar la fase de grupos. Lejos de desanimarse, continuó preparándose en clubes como el Hangzhou Greentown de China y el Ulsan Hyundai, con el que se proclamó bicampeón de la K-League en 2022 y 2023.
Todo este recorrido lo catapultó de regreso al banquillo de la selección absoluta, siendo nombrado director técnico el 8 de julio de 2024. En esta segunda etapa, Hong Myung-bo se ha caracterizado por su exigencia en cuanto a la disciplina grupal.
Como anécdota de su rigidez, quedó marcada una práctica previa al debut en Norteamérica 2026. El jugador del Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, sacó su teléfono celular para distraerse un momento; de inmediato, como si se tratara de un profesor de escuela, Hong Myung-bo apareció y le quitó el dispositivo para guardarlo.
Por tercer Mundial enfrentará a México
Finalmente, es importante mencionar que jueves 18 de junio, México se enfrenatrá a Corea del Sur. Para ello, estratega Hong Myung-bo se planta como hombre que conoce a la perfección al fútbol mexicano, al menos como su rival. Y es que el surcoreano se ha cruzado en dos ocasiones al combinado azteca en citas mundialistas.
La primera fue en la cancha de Francia 1998, donde cayó 3-1 ante el Tricolor con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis Hernández. Luego, en Rusia 2018, acompañó a la delegación de Corea del Sur como directivo, volviendo a saborear la derrota por 2-1 con los tantos de Carlos Vela y Javier "Chicharito" Hernández. En Norteamérica 2026 tendrá su oportunidad de revancha y de romper la racha, ahora como entrenador.
Hace menos de un año, el 9 de septiembre de 2025, ya le dio una prueba al conjunto mexicano sobre sobre el potencial de su escuadra. En un duelo amistoso, Corea del Sur exigió a los dirigidos por Javier Aguirre con un empate 2-2. En aquel cotejo, Raúl Jiménez abrió el marcador al minuto 22; posteriormente, Son Heung-min al 65' y Oh Hyeon-gyu al 75' le dieron la vuelta en favor de los asiáticos, hasta que, en el tiempo agregado, Santiago Gimenez rescató la igualdad definitiva para los de verde.