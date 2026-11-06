Horacio Llamas analiza el futuro de Karim López en la NBA: 'Que juegue'

Horacio Llamas considera que Karim López tiene las condiciones para consolidarse en la NBA, aunque su siguiente paso será sumar minutos donde sea, incluso en la G League, aprender de sus errores y adaptarse a lo que necesitan los Memphis Grizzlies.

"Para mí es que juegue. Que juegue en donde vaya a ir. Hasta al hijo de LeBron lo mandaron a la G League. Recordemos eso", respondió a Sports Illustrated México sobre lo que necesita López para establecerse en la NBA.

El primer mexicano que jugó en la liga habló este jueves, durante las actividades previas al NBA Mexico City Game 2026, sobre el presente del sonorense de 19 años, quien apenas suma siete minutos en sus primeros dos partidos de temporada regular.

López, elegido por Detroit en el lugar 21 del Draft de 2026 y traspasado a Memphis, fue asignado el 3 de noviembre al Memphis Hustle, filial de los Grizzlies en la G League, para entrenar mientras se adapta al sistema del equipo. El movimiento es temporal y los Grizzlies planeaban recuperarlo para el partido ante Indiana del miércoles. Para Llamas, la liga de desarrollo puede darle la experiencia que solo deja la competencia.

"El jugar mucho te va a hacer que aprendas cometiendo errores. El basquetbol es el deporte de los errores", explicó.

El ex jugador de Phoenix destacó las herramientas que López desarrolló en sus dos temporadas con los New Zealand Breakers, de la NBL australiana.

"Tiene la estatura, tiene lo físico, tiene el salto, tiene velocidad, tiene anticipación, tiene IQ. Que juegue", afirmó.

Llamas también resaltó su lectura del juego, el rebote ofensivo y la mejora en su tiro de tres puntos, aunque advirtió que el talento no alcanza para ganarse un lugar en la rotación.

"Cuando llegas a la NBA, lo primero que te dicen: 'Estamos buscando quien haga el rol que nadie quiere hacer, porque ya tenemos quien mete puntos'", recordó.

Llamas cree que López tendrá que entender qué necesita Memphis de él, aunque eso signifique tirar menos y concentrarse en la defensa.

"El que llega y se adapta lo más rápido posible a lo que necesita el coach es el que más se gana minutos", señaló.

Siete minutos en dos partidos y un paso por la G League son, por ahora, todo el recorrido de López en la NBA. La receta de Llamas cabe en dos palabras, y la repitió toda la entrevista: que juegue.