Hugo Sánchez revela la razón olímpica que le hizo atrasar su debut hace 50 años

Un 23 de octubre de 1976 marcó un parteaguas para el futbol mexicano pues, con 18 años, Hugo Sánchez debutó como profesional. La afición todavía no sabía que aquel “Niño de Oro” se convertiría en el mejor futbolista mexicano, en una historia que pudo empezar antes porque el propio delantero se había propuesto una misión antes del profesionalismo, según reveló en entrevista con Sports Illustrated México.

Con cinco Ligas con el Real Madrid, una Bota de Oro, una Copa de la UEFA, cinco títulos de goleo en España que le valieron el apodo del “Penta-Pichichi” y 516 tantos, construyó una leyenda no solo nacional sino también de nivel mundial, algo que desde pequeño supo que sucedería gracias a su familia.

"Un día mi padre presumió de mí; dijo que yo con esos cinco o seis años que tenía, iba a ser el mejor jugador de la historia de México. Se me metió en la cabeza como una misión: no parar hasta conseguirlo", señaló.

Para demostrarlo siempre se puso retos que lo obligaran a superarse a sí mismo. Hugo reconoce que pudo haber debutado antes, pero que él mismo postergó ese momento porque primero quería disputar unos Juegos Olímpicos.

Su hermano Horacio había sido futbolista olímpico con el Tricolor en Múnich 1972, mientras que su hermana Herlinda, que era gimnasta, había sido seleccionada para Montreal 1976. Hugo no quería quedarse atrás y buscaba un lugar en la delegación mexicana para la justa canadiense.

El problema era que previo a Los Ángeles 84 estaba prohibido que los futbolistas profesionales compitieran en el torneo olímpico. Por esa razón, aunque ya entrenaba con el primer equipo de los Pumas, prefirió no debutar en Primera y conservar su estatus de amateur.

"No me hice profesional hasta cumplir mi meta de estar en los Juegos Olímpicos, como lo había hecho mi hermano Horacio en el 72 en Múnich. Mi hermana fue seleccionada antes que yo, y luego tuve que hacer méritos para que me seleccionaran a mí también”, reveló.

Durante el torneo en Canadá, le marcó un gol a Francia en la primera jornada, pero sobre todo mantuvo la tradición familiar.

“Yo no conozco otra familia... si llegaran a conocer ustedes una familia de seis integrantes donde tres sean olímpicos, me gustaría conocerlos, porque la nuestra es un tanto diferente”, expresó entre risas.

Una herencia que lo hizo brillar hasta convertirse en estrella

Al recordar sus inicios, Hugo se considera bendecido por haber crecido en un entorno de atletas. El deporte no solo venía de sus hermanos, sino que lo había heredado de su padre Héctor Sánchez, que practicaba futbol, y de su madre María Isabel Márquez, que jugaba voleibol. Ese ambiente familiar impulsó su físico y reforzó su fortaleza mental.

"Influyó muchísimo porque el tema genético es obvio que ayuda a que las cosas no sean tan difíciles. Las hacemos fáciles porque tenemos esa facilidad por los genes deportivos. Gracias a Dios me dieron esos padres y luego a mis hermanos", mencionó.

“Mi madre fue la encargada de darme esa identidad y ese camino por donde tenía que ir para ser respetado, ser querido, y en este caso mostrar mis virtudes desde niño”.

De la espera al debut soñado

Cuando llegó la hora de la verdad, Hugo ya había preparado un estreno a la altura de sus aspiraciones. La espera le sirvió para forjar el carácter y acumular un rodaje que muy pocos tenían.

"Antes de debutar, yo tenía 80 partidos internacionales con la selección amateur, los cuales me dieron esa experiencia y esa madurez para no entrar al campo con nerviosismo; al contrario, entré con mucha seguridad".

Su entrenador en Pumas era Jorge Marik, quien provocaba la ansiedad del Penta.

"El hecho de estar calentando ahí cerca de la banda y que el entrenador no me metiera a jugar... eso era una desesperación", recuerda apretando los dientes y achicando los ojos con intensidad. "Hablé con el presidente Guillermo Aguilar Álvarez en su momento como tres o cuatro veces, porque yo ya tenía esa ansiedad de jugar y querer demostrar mi calidad".

Fue así como en un duelo ante Tigres en el Estadio Universitario, el técnico notó esa hambre de destacar. Con el partido empatado sin goles, miró a la banca y mandó a la cancha al "Niño de Oro".

"Me llamó el entrenador para que me acercara a recibir las indicaciones; obviamente, el corazón se me aceleró a una velocidad tremenda porque ya estaba llegando el momento de iniciar esta aventura profesional".

Lejos del nerviosismo, era más bien la adrenalina que sentía, lo que potenció su juego. Y es que muy pronto influyó en el marcador al asociarse con otra leyenda universitaria, Evanivaldo Castro "Cabinho".

“Aparte de entrar y jugar, participé en la jugada del gol. Le di un centro-pase a Cabinho y él provocó el penalti que él mismo tiró y ganamos 0-1. Ese 0-1 para mí fue de mucha alegría”, rememoró sobre aquel momento que marcó el inicio de una era.

“Ya me hubiera gustado haber tirado el penalti, meterlo y haberlo festejado también por todo lo alto, pero fue tanta la alegría que me dio el debutar y colaborar para que ganáramos, que a partir de ahí empecé a tener más confianza y más motivación para lo que venía”.

Medio siglo de grandeza y un legado inagotable

Al mirar hacia atrás, Hugo contempla con orgullo una trayectoria que trascendió fronteras y épocas.

"50 años se dice rápido, pero sí es una larga historia, una larga carrera deportiva en la cual siento un profundo gusto, satisfacción y orgullo", reflexiona. "He conseguido prácticamente todas las metas que dependen de mí, porque soy muy cabezota: no paro hasta lograr mis objetivos".

Su legado también llegó a la dirección técnica, donde escribió otra página de oro al firmar el histórico bicampeonato con Pumas en el 2004. Asimismo, ha sido parte de las leyendas de la Comisión de Futbol de FIFA para proponer nuevas reglas en el balompié.

En cada faceta de su vida, "El Macho" mantuvo encendido el mismo motor que su madre le inculcó desde la infancia.

"Ella me decía que tenía que ser el mejor en todo. Eso se me quedó tan grabado que lo sigo desarrollando y lo seguiré desarrollando hasta que Dios diga".

En la actualidad, sigue vigente dentro del deporte como analista estelar en ESPN, cadena que este viernes estrenará un documental sobre este ícono que marcó un antes y un después en el futbol mexicano.