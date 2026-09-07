HYROX Acapulco duplicó participantes en un año y el fitness racing halló su comunidad en México
Este fin de semana, Acapulco necesitó tres días para completar la segunda edición de HYROX, uno más que en su debut hace exactamente un año, y la Secretaría de Turismo reportó 13,267 competidores inscritos, frente a los 6,500 de la primera edición.
HYRanking, que contabiliza únicamente a quienes aparecen en sus resultados, registró 8,961 atletas únicos, por lo que en doce meses el evento prácticamente duplicó su tamaño. Pero más allá de los números de participación, HYROX Acapulco 2026 confirmó que el turismo deportivo puede ser una herramienta real de recuperación para un destino que todavía reconstruye su actividad después del huracán Otis.
El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, estimó una derrama económica superior a los 200 millones de pesos y alrededor de 22,500 cuartos-noche ocupados durante el evento en Expo Mundo Imperial.
La cifra importa porque septiembre suele ser uno de los meses con menor afluencia turística en el puerto. Los atletas, provenientes de Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Querétaro, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, Hidalgo y Morelos, además de otros países, viajaron acompañados de familiares, entrenadores y equipos de apoyo, extendiendo el impacto económico a hoteles, restaurantes, transporte y comercios locales.
La secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó el evento en agosto como parte de la estrategia de turismo deportivo para atraer visitantes fuera de las temporadas vacacionales y HYROX fue exactamente eso.
¿Por qué ha aumentado el interés por HYROX?
Parte de la respuesta está en que HYROX convirtió algo que durante años ocurrió dentro de gimnasios en un deporte medible y comparable. Todos enfrentan la misma fórmula: ocho bloques de un kilómetro de carrera intercalados con SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, remo, farmer's carry, sandbag lunges y wall balls.
El formato prácticamente no cambia de una sede a otra, porque un amateur que compite en Acapulco puede comparar su tiempo con el de otro atleta en México, Alemania o Estados Unidos bajo exactamente la misma estructura.
La edición 2026 también mostró la distancia que existe entre participar y competir en la élite. Lauren Weeks, tres veces campeona mundial de HYROX, ganó Pro Women con 58:47, más de nueve minutos por delante del segundo lugar. Ryan Douglas ganó Pro Men con 1:00:59. Y en Pro Doubles Men apareció una victoria mexicana: Mario Habib Fierro Elias y Aldo Lozano Márquez terminaron en 54:12. La comparación entre categorías resulta reveladora porque todos recorren el mismo kilómetro entre estaciones, lo que cambia son las cargas y la exigencia. Una misma sede puede recibir a atletas que buscan clasificar al Mundial y, horas después, a personas cuyo único objetivo es terminar.
Lo que sigue confirma que el crecimiento ya rebasó una sola sede. Ciudad de México será la siguiente parada de la temporada 2026-27, con Cancún, Guadalajara y Monterrey también en el calendario.
En un año, HYROX pasó de una prueba en Acapulco a cinco ciudades mexicanas, casi 9,000 atletas registrados en una sola edición y un impacto económico que las autoridades turísticas ya utilizan como argumento para atraer más eventos de este tipo. Para Acapulco, que sigue reconstruyendo su turismo, HYROX llegó en el momento justo. Para el fitness racing en México, Acapulco fue la prueba de que el modelo funciona.