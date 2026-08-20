HYROX, el deporte multifacético que quiere llegar a Juegos Olímpicos
HYROX, el deporte multifacético que ha ganado seguidores en todo el mundo, ahora quiere proclamarse como un deporte olímpico. Es una tarea difícil, pero no imposible, ya que varios deportes han estado en la conversación para integrarse a los Juegos, como el flag football o el squash, que estará presente en Los Ángeles 2028.
La pregunta, entonces, ya no es solamente qué tan rápido puede correr un atleta de HYROX o cuánto peso puede mover, sino si esta disciplina puede hacer el recorrido inverso: pasar de ser una marca de fitness que se convirtió en fenómeno global a convertirse en un deporte con una estructura reconocida internacionalmente y, eventualmente, en disciplina olímpica.
El camino hacia Los Ángeles 2028 prácticamente está cerrado para HYROX, pero eso no significa que la oportunidad haya desaparecido. Al contrario: Brisbane 2032 y, especialmente la edición del 2036 ofrecen un horizonte mucho más realista porque el propio movimiento olímpico ha demostrado que el programa puede incorporar nuevos deportes cuando existe una combinación de interés global, organización internacional, atractivo para nuevas audiencias y capacidad de adaptación al modelo de los Juegos.
El squash, por ejemplo, esperó durante años para conseguir su oportunidad y finalmente fue aprobado para Los Ángeles 2028 junto con el flag football, cricket, beisbol/softbol y lacrosse.
"Estoy totalmente convencido de que las carreras de fitness formarán parte de los Juegos Olímpicospróximamente y deberían ser una prueba piloto en Brisbane 2032. El fitness es el deporte con mayor número de participantes en el mundo. Si el COI no lo incluye y mantiene el pentatlón moderno, sería una locura", aseguró Christian Toetzke, fundador de este deporte, en una entrevista a GQ de Gran Bretaña.
¿Qué es HYROX y por qué ha crecido tanto?
Se trata de una competencia de fitness que combina resistencia cardiovascular y fuerza en un mismo recorrido. Su formato es siempre el mismo: ocho kilómetros de carrera, intercalados con ocho estaciones funcionales. Esa base permite comparar los tiempos de atletas de diferentes ciudades y construir una clasificación global.
Las estaciones son SkiErg, con mil metros de esquí; Sled Push, que consiste en empujar un trineo durante 50 metros; Sled Pull, otros 50 metros jalando el trineo; 80 metros de Burpee Broad Jumps; mil metros de remo; 200 metros de Farmers Carry cargando pesas rusas; 100 metros de desplantes con un saco de arena y, finalmente, 100 Wall Balls.
Los pesos cambian de acuerdo con la categoría y el nivel de competencia. Y ahí aparece una de las claves de su éxito: HYROX no está diseñado únicamente para atletas profesionales.
HYROX nació en 2017 con apenas 650 participantes en su primer evento. En 2025, se calcularon más de 750 mil atletas, 80 eventos en 31 mercados y más de 10 mil gimnasios afiliados alrededor del mundo. Para 2026, la organización espera superar los 1.5 millones de participantes, con eventos en más de 100 ciudades y 35 países. En el Campeonato Mundial de Estocolmo estuvieron representados atletas de 101 países.
Los Majors y el sistema de clasificación también ayudan a darle una estructura parecida a la de otros deportes. Para la temporada 2026/27, HYROX modificó su sistema de clasificación de la Elite Series: ahora utiliza un esquema basado en puntos y resultados de un periodo móvil de 365 días, con mayor valor para las competencias con campos de mayor nivel.
Se trata también de un crecimiento económico
El interés financiero también es una señal del tamaño que ha alcanzado el fenómeno. En julio de 2026, la autoridad de competencia de Australia documentó una operación propuesta mediante la cual L Catterton, firma global de capital privado enfocada en consumo, busca adquirir el 100 por ciento de las acciones ordinarias de HYROX World GmbH, manteniendo los fundadores una participación dentro de la nueva estructura.
Desde 2019, Infront Sports & Media tiene una inversión estratégica en la compañía y desde entonces ha acompañado su expansión internacional. En aquel momento, HYROX se planteaba convertirse en una competencia de participación masiva capaz de reunir a millones de aficionados al fitness.
Pero el movimiento que realmente acercó a HYROX al mundo olímpico ocurrió con World Triathlon. En octubre de 2025, el Congreso de World Triathlon aprobó la incorporación de Fitness Racing y Swimrun como nuevas disciplinas.
Ahora el reto es convertir un fenómeno comercial y de participación masiva en una disciplina deportiva con gobernanza, reglas, federaciones nacionales, competencia internacional, controles antidopaje y una estructura que pueda ser evaluada por el Comité Olímpico Internacional.
¿Cómo elige el COI a los nuevos deportes olímpicos?
El COI no decide la entrada de un deporte únicamente por su popularidad, ya que los criterios de evaluación de la Comisión del Programa Olímpico contemplan aspectos como historia y tradición, universalidad, popularidad, imagen, salud de los atletas, desarrollo de la federación internacional y costos.
Dentro de esos criterios se consideran elementos como el número de federaciones nacionales, la participación internacional, los campeonatos mundiales, la audiencia, la cobertura mediática, los patrocinadores y los derechos de televisión.
Ahí está la parte que HYROX todavía tiene que demostrar. Tener 1.5 millones de participantes es un argumento, pero no sustituye una estructura federativa internacional consolidada. También está el tema antidopaje, pues si bien HYROX ya cuenta con un código antidopaje dentro de su reglamento, aún debe demostrar que tiene una estructura de control y cumplimiento compatible con las exigencias del movimiento olímpico y el Código Mundial Antidopaje.
Por ahora, al menos HYROX tiene algo que muchos deportes emergentes tardan décadas en construir: una comunidad global, un formato reconocible, una competencia estandarizada, una industria alrededor de ella y un crecimiento que ya se mide en millones de participantes. Lo que todavía no tiene es el reconocimiento olímpico. Entre ambos puntos existe un largo camino. Y ese camino podría llevarlo a Brisbane 2032 o a los Juegos del 2036.