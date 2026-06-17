Inglaterra, sin jugadores del Liverpool y el United en su 11 inicial por primera vez en 40 años
Los dos equipos más ganadores e importantes de la Premier League, Manchester United y Liverpool, no tuvieron representantes en una alineación titular de Inglaterra en Mundial por primera vez en 40 años.
Aunque sí hubo jugadores de estos equipos que entraron como suplentes, el once inicial diseñado por el entrenador Thomas Tuchel no tuvo a elementos de esos clubes al inicio del partido contra Croacia que terminó 4-2 a favor de Inglaterra.
La última vez que no hubo un solo futbolista de estos equipos en el cuadro titular de la selección británica fue en el mundial de México 86, cuando en los cuartos de final ante Argentina no alinearon a ninguno de los dos futbolistas que pertenecían al Manchester, pues no hubo representación alguna del Liverpool en dicha justa.
Por parte de los mancunianos estaban Bryan Robson y Gary Bailey, pero no vieron minutos en el juego en donde los ingleses cayeron eliminados ante la albiceleste, el día de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Maradona.
El otro momento en que no hubo presencia en el 11 titular de los conjuntos más ganadores de Inglaterra fue en su debut en Suecia 58 ante la extinta Unión Soviética, pues no alineó a ningún jugador del Manchester United ni del Liverpool, e incluso, tampoco había representantes del Arsenal.
A pesar de ello, sí que había presencia de ambos clubes en el plantel, uno por equipo; por parte de los “Red Devils” estaba Bobby Charlton, quien venía de sobrevivir aquella tragedia en Múnich donde el avión en el que viajaba el cuadro inglés se desplomó y terminó con la vida de 23 personas. El delantero del cuadro mancuniano no vio minutos durante la justa.
La representación de los de Anfield vino por parte de Alan A'Court, quien sí tuvo minutos en dicha Copa del Mundo. A pesar de perderse el primer partido, la lesión de Tom Finney permitió que el atacante jugara los tres partidos restantes del certamen, ante Brasil, Austria, y de nueva cuenta la URSS, en el partido de desempate para avanzar de grupos.
SIN CONVOCADOS DEL LIVERPOOL PARA EL MUNDIAL DEL 2026
El caso que se presenta en Estados Unidos, México y Canadá 2026 recuerda al de la justa del ‘86, pues no hay representación alguna del Liverpool dentro de la plantilla de Inglaterra dentro de los 26 futbolistas convocados. Manchester United sí que cuenta con dos jugadores dentro de la escuadra, se trata del mediocampista Kobbie Mainoo y el delantero Marcus Rashford.
El caso del delantero mancuniano es particular, pues estuvo a préstamo la temporada 25/26 con el FC Barcelona, pero al momento del encuentro ante Crocia, el inglés ya había regresado al Manchester United. Rashford entró de cambio al 71’ e incluso fue el autor del 4-2 definitivo.
Mainoo sí que jugó varios partidos con los Red Devils y se volvió parte vital del equipo desde que Michael Carrick tomó las riendas del mismo, disputando 30 partidos en donde anotó un gol y dio tres asistencias.
Con tan solo dos jugadores del United, la plantilla inglesa se presenta en Estados Unidos, México y Canadá 2026 con cuatro futbolistas del Manchester City y Arsenal (máximas representaciones), tres del Aston Villa, dos del Newcastle United, y otros más de equipos como Bayern Munich, Tottenham, Brentford, Chelsea o Everton.