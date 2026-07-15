Inglaterra tuvo 18% de posesión tras su gol pero Tuchel dijo no arrepentirse de nada
Señalado por la prensa británica como el responsable de la derrota de Inglaterra, Thomas Tuchel descartó arrepentirse por haber implementado una línea defensiva de cinco jugadores cuando su equipo tomó la ventaja en la Semifinal ante Argentina del Mundial 2026.
Y aunque dijo no arrepentirse de nada, los números son fríos: después del gol de Anthony Gordon al minuto 55, Inglaterra cedió la pelota al grado de que la Albiceleste tuvo una posesión de 88% a partir del 1-0.
“Decidimos jugar con cinco defensas porque había demasiados huecos y estaban demasiado abiertos. Lo hicimos para cerrar esos espacios por dentro y ser más fuertes en el juego aéreo. Justo después del gol, sin ningún cambio, concedimos demasiadas ocasiones. Intentamos ayudar, pero por supuesto la responsabilidad recae en el entrenador”, aseguró tras la eliminación.
Tras ello, el estratega alemán fue cuestionado si se arrepentía por la forma como planteó el partido en el segundo tiempo.
“Por el momento, no me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando 1-0. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizás el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo genial; no pudimos concretar la victoria”, destacó.
En total, Argentina sumó 15 remates por solo 5 de Inglaterra. Además, la Albiceleste acumuló un par de disparos al poste.
“Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y, si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó”, mencionó Tuchel.
“Por supuesto que queríamos ir por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar. Mantuvimos nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos, cada vez más pasivos”.
En ese sentido, aclaró que el problema de Inglaterra no fue estructural, aunque rescató la mentalidad de su equipo.
“Vimos la mentalidad durante todo el partido y la fortaleza del grupo. Jugamos los partidos como se nos presentaron. Jugamos contra equipos fuertes en el grupo”, añadió.
“Recorrimos muchos kilómetros, viajamos mucho. Jugamos en altitud, jugamos con diez hombres, jugamos bajo el calor. Superamos todos los obstáculos”.