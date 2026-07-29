AC Milán desmiente rumores sobre la muerte de Franco Baresi y aclara su estado de salud
El poder de internet es cada vez mayor, por lo que las redes sociales pueden convertir un rumor en una noticia que termina tomándose como verdadera. Este es el caso de la leyenda italiana Franco Baresi, con las redes esparciendo información sobre su supuesto fallecimiento, tanto así que el propio AC Milán tuvo que tomar cartas en el asunto.
El miércoles por la noche, en Italia comenzaron a correr los rumores sobre el fallecimiento de Baresi, primero entre aficionados y usuarios de redes sociales, y después con figuras de la política como Matteo Salvini, ministro de Infraestructuras y Transporte italiano, quien despedía a la leyenda italiana con un emotivo mensaje.
Ante esto, el AC Milán decidió lanzar un comunicado en su cuenta de X desmintiendo la muerte del exfutbolista, asegurando que los reportes eran falsos, pero comentando que tanto Baresi como su familia se encontraban atravesando momentos delicados.
"El AC Milan desmiente las informaciones falsas sobre Franco Baresi que han comenzado a circular en los últimos minutos. Franco atraviesa un momento difícil y delicado, y el Club le brinda su firme apoyo, así como a su familia", escribió el equipo italiano.
EL ESTADO DE SALUD DEL EXDEFENSOR
El pasado agosto de 2025, Franco se sometió a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar, iniciando también su tratamiento de inmunoterapia. La evolución continuó sin problemas, como anunció el propio club, con el estado de salud del exdefensor manteniéndose estable; a pesar de ello, tras la intervención y la edad del exjugador, de 66 años, los ojos se pusieron en su estado.
"Pedimos a todos que respeten su privacidad y se abstengan de difundir información totalmente infundada", sentenció el Milán a través de su comunicado.
La leyenda de la selección italiana y del cuadro rossonero, y actual vicepresidente honorario del club, tuvo su última participación frente a los medios el pasado mes de abril, cuando habló sobre el fracaso de Italia al no asistir a la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.
Baresi comentó que la culpa de la eliminación era de todo el futbol italiano y no de unos pocos, con las pruebas estando en los últimos 20 años de altibajos de la selección. Desde entonces no se tenían noticias sobre el exfutbolista hasta ahora, cuando se desmintió su fallecimiento, pero se habló sobre el momento difícil que atraviesa.
UNA LEYENDA ROSSONERA
Franco Baresi fue un jugador de un solo club, portando la playera del AC Milán de 1977 hasta 1997, cuando se retiró de las canchas. En 716 partidos anotó 33 goles y se coronó tres veces en la Champions League y la Supercopa de Europa, además de contar con cuatro Supercopas Italianas, dos Copas Intercontinentales y seis títulos de la Serie A.
Desde octubre de 2020 cuenta con el nombramiento de vicepresidente honorario del club, por lo que cualquier novedad sobre su estado de salud será compartida a través de los canales oficiales del equipo italiano.