Acusan a la AFA de encubrir abuso a menores y desviar recursos con presunta complicidad de la FIFA
En plena Copa Mundial y a escasas horas del juego de La Albiceleste, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha visto envuelta en una polémica. Esto luego de que saliera a la luz una investigación periodística que acusa al organismo de haber encubierto delitos de abuso sexual y de corrupción, presuntamente con el conocimiento de la FIFA.
El trabajo fue presentado por Romain Molina, periodista francés, a través de un video de más de 24 minutos compartido en su canal de YouTube este sábado 11 de julio. "Raramente la FIFA ha cubierto y protegido tanto a una federación de escándalos y de potenciales crímenes como a la AFA", fueron las palabras con las que comenzó su relato.
El primer tema que aborda es el de Diego Guacci, director técnico de las selecciones femeniles juveniles, quien fue denunciado por cinco jugadoras por presuntos casos de acoso psicológico y sexual, teniendo entre sus víctimas al menos a una menor de edad.
El caso llegó en su momento hasta FIFPRO, organismo mundial encargado de representar y dar respaldo a las y los futbolistas profesionales. Incluso, se logró abrir un expediente formal ante la Comisión de Ética de la FIFA para investigar la situación.
La FIFA desestimó las acusaciones por abuso
Sin embargo, la máxima federación del fútbol mundial terminó por desestimar las acusaciones alegando que las pruebas presentadas eran insuficientes, por lo que no se emitió ningún castigo. Además, las jugadoras involucradas habían solicitado preservar su anonimato durante el proceso como una medida de protección para evitar represalias, una petición que la FIFA les rechazó.
"Las chicas en ese momento estaban aterrorizadas porque decían, y cito textualmente: 'Es una mafia, no se puede hacer nada' (...) Se sentían atrapadas", mencionó Romain Molina en su reporte.
Los goles de Messi al servicio de intereses ajenos
Otro de los temas del video es un presunto delito de corrupción relacionado con el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se coronó campeona. Según lo expuesto por el periodista, la AFA habría utilizado una empresa fantasma para desviar recursos provenientes de los premios económicos que la FIFA otorgó por ganar dicha justa.
De acuerdo con la investigación, nueve días antes de que Lionel Messi levantara la copa, la federación argentina firmó un contrato de derechos comerciales y logísticos con TourProdEnter, una empresa con sede en Miami. En el acuerdo se establecía que dicha entidad se quedaría con el 30 por ciento de los ingresos que el organismo deportivo obtuviera durante el torneo.
Lo que resalta es que esta compañía había sido fundada apenas tres meses antes de la firma. Asimismo, llamó la atención que parte del dinero que recibió provino directamente de las cuentas de la FIFA, sin pasar antes por las arcas de la AFA, que era la entidad con la que sostenía el convenio legal.
"Van a ver hasta qué punto los goles de Messi sirvieron a los intereses de personas que no tienen nada que ver con el fútbol", expresó Molina.
Cabe recordar que el pasado 8 de julio se reveló que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos había abierto una investigación sobre la directiva de la AFA por supuestas irregularidades económicas.
La prensa argentina prioriza el Mundial
Finalmente, cabe destacar que, en el Cono Sur, los principales medios deportivos como El Gráfico, TyC Sports, Olé, Fox Sports y ESPN Argentina todavía no le han dado difusión a las declaraciones del periodista francés.
En su lugar, el tema que acapara los primeros planos sigue siendo el juego de La Albiceleste contra Suiza por los cuartos de final. Hay que recordar que este encuentro se llevará a cabo este mismo sábado 11 de julio a las 19:00 horas.