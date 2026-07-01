Alessandro Bastoni es investigado en Italia por presuntos vínculos con una red de prostitución
A pesar de su ausencia en la Copa del Mundo, Italia está dando de qué hablar mientras se celebra la justa, pero no por su fútbol, sino por las acusaciones que involucran a uno de sus futbolistas, quien es investigado por el presunto delito de prostitución de menores.
Se trata del futbolista del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, quien ya fue notificado por la Fiscalía de Milán sobre una investigación en su contra por presuntos vínculos con una red de prostitución que incluía a menores de edad, además de organizar eventos nocturnos con el fin de cometer estos delitos.
De acuerdo con información publicada por el diario italiano La Repubblica, Bastoni es investigado por presuntamente haber tenido relaciones sexuales con una joven de 17 años cuando el jugador del Inter tenía 21. Por el momento, tanto la joven como el futbolista han negado los señalamientos.
El abogado Salvatore Scuto descartó “categóricamente la posibilidad de que Alessandro Bastoni haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, especialmente con una menor”. Por su parte, la joven involucrada negó tener algún tipo de conexión con el jugador, a pesar de que los documentos de la investigación apuntan a un encuentro entre ambas partes.
Según las investigaciones de la Fiscalía, la joven y Bastoni se conocieron en la ciudad de Cinisello Balsamo en 2020, para posteriormente dirigirse juntos a la casa del futbolista. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, este es el único momento dentro de la investigación en el que se menciona a una menor de edad.
BASTONI DEBERÁ PRESENTARSE ANTE LAS AUTORIDADES
Por lo pronto, el futbolista del Inter de Milán fue citado para comparecer ante la Fiscalía el viernes 3 de julio, pero tanto él como su equipo legal habrían optado por no presentarse. Mientras su abogado señala que es una “citación sin fundamento”, el jueves 2 se tomará la decisión de si acude o no a la Fiscalía de Milán.
Mientras tanto, tres jugadores más están siendo relacionados con el caso como personas con conocimiento de los hechos, dos de ellos ya citados para ser interrogados al respecto. Se trata de Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, que deberán presentarse la próxima semana, mientras que Daniel Maldini lo haría en dos.
El nombre de Bastoni apareció dentro de las investigaciones sobre “Ma.De”, una supuesta agencia de escorts que organizaba fiestas nocturnas para clientes VIP, entre los cuales se encontraban varios futbolistas, donde, según la investigación, “todo estaba incluido”.
Las principales pruebas presentadas por la Fiscalía provienen de mensajes de texto intercambiados entre él y la agencia, extraídos del celular del investigado y proporcionados a los medios de comunicación. Los mensajes fueron intercambiados con Alessio Salomone, colaborador de Ma.De, en los que se hablaba sobre una cena en 2020 en la que participaría una menor de 17 años.
Textos como "¿Pero ahí hay sitios para esconderse?" y "Algo nos inventamos, como mucho la llevas a casa" forman parte del expediente de la investigación y son considerados por la Fiscalía como parte de los elementos que sustentan el caso.