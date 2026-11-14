Argentina abre la era sin Messi con derrota ante Uruguay en La Bombonera

Argentina comenzó con el pie izquierdo la nueva era tras la salida de Lionel Messi. El conjunto tricampeón del mundo extrañó a su histórico “10”, pues careció de su creatividad y no pudo ante una Uruguay dirigida por Diego Forlán, que le propinó una derrota por 1-2 como local en el Clásico del Río de la Plata.

La Pulga se retiró del combinado nacional argentino el pasado 6 de octubre tras disputar su último amistoso ante Benín. Para este nuevo compromiso ante los charrúas, celebrado el viernes 13 de noviembre, su ausencia se notó desde antes del silbatazo inicial. Las gradas de La Bombonera lucieron con huecos, demostrando la diferencia en el poder de convocatoria del equipo con y sin el astro ganador de un Mundial y ocho Balones de Oro.

En cuanto al juego, también le hizo falta ese futbolista que por sí solo podía cambiar el ritmo y dar espectáculo. Aunque la Albiceleste dominó el primer tiempo, solo generó una llegada clara. Alexis Mac Allister mandó un balón al espacio para Julián Álvarez, quien quedó mano a mano con el arquero Cristopher Fiermarín, pero el guardameta terminó negándole el gol al delantero del Atlético de Madrid.

Después de una primera parte de pocas emociones, el segundo tiempo arrancó con un gol tempranero. Leandro Balerdi cometió una falta en tres cuartos de cancha y recibió la tarjeta amarilla. Tras el centro al área en el cobro y una serie de rebotes, el propio zaguero argentino anotó un autogol que puso el 0-1 a favor de Uruguay al minuto 48.

Uruguay, con muy poco, generó peligro. Poco después, Darwin Núñez sacó un disparo que exigió al portero Gerónimo Rulli, quien mandó el balón a saque de esquina. En el cobro, Maximiliano Araújo, quien en el pasado militó en la Liga MX, conectó un remate fortuito entre la nuca y la espalda. El balón tomó un efecto que techó al guardameta para el 0-2 charrúa.

Sin Messi, Argentina se quedó sin argumentos para darle la vuelta

Ante el escenario adverso, Lionel Scaloni tuvo que hacer ajustes y le dio entrada a Gianluca Prestianni. Su ingreso provocó que los locales recuperaran la iniciativa y volvieran al ataque. Tras recibir un balón por la banda izquierda, Prestianni causó estragos en la defensa rival y sacó un centro preciso para que Julián Álvarez marcara el descuento para la Albiceleste.

A pesar de ello, en los minutos finales Argentina ya no pudo hacer más para cambiar el destino del partido. Tras cerrarse bien atrás, Uruguay logró mantener su ventaja hasta el silbatazo final para quedarse con la victoria en Buenos Aires.

De esta manera, Lionel Scaloni inició con dudas una nueva era de renovación y con mucho trabajo por delante rumbo al Mundial de 2030.