Así será el homenaje de Portugal al 7 de Cristiano Ronaldo

El 7 seguirá en la camiseta de Portugal, pero tendrá una nueva imagen. La selección lusa cambiará la tipografía del dorsal que identificó a Cristiano Ronaldo durante casi dos décadas como homenaje al delantero tras su despedida del combinado nacional.

Después del anuncio de su retiro de la selección el pasado 5 de noviembre, Portugal disputará este sábado 14 de noviembre su primer partido oficial sin Cristiano Ronaldo. El combinado luso se enfrentará a Dinamarca en la fase de grupos de la Nations League.

La federación portuguesa presentó el cambio en un video publicado en redes sociales con el mensaje “Tiempo de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”. El homenaje al ganador de cinco Balones de Oro se reflejará en el diseño del número que llevarán las próximas camisetas.

¿Por qué Portugal seguirá usando el dorsal 7?

Tras la despedida de Cristiano Ronaldo, de 41 años, surgió la posibilidad de que Portugal dejara de utilizar el 7. Sin embargo, en la Nations League, la UEFA exige que las selecciones inscriban a sus futbolistas con dorsales consecutivos. El número seguirá disponible y Portugal lo distinguirá con una nueva tipografía.

Carlos Forbs estrenará el nuevo 7 ante Dinamarca

De acuerdo con los registros de la UEFA Nations League, Carlos Forbs será el encargado de estrenar el nuevo diseño frente a Dinamarca. El extremo de 22 años, jugador del Club Brujas de Bélgica, será el primero en vestir el dorsal tras el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección.

Rafael Leão también figura entre los posibles sucesores. El atacante llevó el 7 en la pasada Fecha FIFA, antes de que Cristiano Ronaldo anunciara su despedida. Una lesión muscular lo dejó fuera de la convocatoria de Jorge Jesus para el duelo ante Dinamarca.