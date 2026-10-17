Bellingham renovaría hasta 2031: el Madrid apuesta por su continuidad

Jude Bellingham habría llegado a un acuerdo verbal con el Real Madrid para renovar hasta el 30 de junio de 2031. El mediocampista inglés, de 23 años, tiene contrato hasta 2029, por lo que seguiría dos años más en el equipo. Las pláticas empezaron al final de la temporada pasada y el acuerdo incluiría un aumento de sueldo, aunque no se sabe de cuánto. El Madrid buscaría asegurar su permanencia y reconocer su rendimiento.



El Madrid anunció su fichaje el 14 de junio de 2023, cuando tenía 19 años, y lo contrató por seis temporadas. La operación con el Borussia Dortmund se cerró en 103 millones de euros fijos, más pagos adicionales de hasta 30.9 millones, según el rendimiento del jugador y los resultados del equipo.



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Si se cumplen todos los objetivos, el Madrid podría pagar hasta 133.9 millones de euros por su fichaje.



Desde su llegada suma 49 goles en 150 partidos oficiales. Marcó 23 tantos en la temporada 2023-24, 15 en la 2024-25, ocho en la 2025-26 y tres en la actual. En esta campaña también registra dos asistencias y 799 minutos en 10 encuentros, según las estadísticas del club. Ante la Roma en la Champions League consiguió su victoria número 100 como madridista.



Su carrera profesional comenzó en el Birmingham City, donde disputó 44 partidos y anotó cuatro goles antes de trasladarse a Alemania en 2020. En tres temporadas con el Dortmund consiguió 24 tantos y 25 asistencias en 132 encuentros. En total, acumula 326 apariciones y 77 goles con los tres clubes, sin contar sus partidos con la selección inglesa.



Con el Real Madrid ha ganado una Champions League, una Liga, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En su primera campaña también fue elegido mejor jugador de LaLiga y mejor jugador joven de la Champions 2023-24. “Es un placer siempre jugar en este club y ojalá sea por mucho más”, declaró al celebrar sus 150 partidos.



