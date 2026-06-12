¡Primer pedido! Bernardo Silva llegaría al Real Madrid a petición de José Mourinho
José Mourinho, luego de anunciar su regreso al Real Madrid para una segunda etapa como entrenador del equipo, se encontraría cerca de cerrar a Bernardo Silva como su primer fichaje. El portugués buscaría la llegada de su compatriota para reforzar el mediocampo merengue.
La noticia la dio a conocer este jueves 11 de junio el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano.
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A través de su cuenta de X, reveló que, a falta de hacerlo oficial, ya habría un acuerdo tras una negociación exprés entre el club y el futbolista de 31 años, la cual habría comenzado solo dos días atrás. La propuesta incluiría dos años de contrato con la opción de extenderlo a un tercero.
Asimismo, indicó que un factor importante habría sido el arribo de Mourinho al banquillo de los blancos. Pues, según sus palabras, habría sido el mismo estratega quien buscó el acercamiento con el centrocampista.
“Mourinho buscó a Bernardo, él dijo que 'sí' y las pláticas avanzadas reveladas hoy están 100% confirmadas", comentó Fabrizio Romano.
¿Quién es Bernardo Silva?
Cabe recordar que al término de la reciente campaña 2025-26, Bernardo Silva se despidió del Manchester City, poniendo fin a una etapa de nueve temporadas. Durante este tiempo, el lusitano formó parte de la época dorada del equipo, conquistando:
- 6 Premier Leagues
- 3 FA Cups
- 5 Copas de la Liga
- 3 Community Shields
Así como la primera Champions League de los “Citizens” en 2023.
Actualmente, Silva se encuentra convocado con Portugal para el Mundial. Hay que recordar que la Seleção das Quinas debutará en dicho torneo el próximo miércoles 17 de junio ante la República Democrática del Congo, en un duelo del Grupo K.