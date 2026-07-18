Cabo Verde busca hacer historia... ahora con su selección femenil
Una de las grandes sensaciones de la Copa Mundial 2026 fue la selección masculina de Cabo Verde, que le plantó cara a España y Uruguay, y de paso hizo sufrir a Argentina. Por esta razón, el país africano buscará demostrar que esto no fue un espejismo y confirmar el crecimiento de su fútbol, ahora a través de su selección femenil.
Y es que su representativo nacional, por primera vez en su historia, se clasificó a la Copa Africana de Naciones Femenil, misma que se celebrará del 25 de julio al 16 de agosto en Marruecos. Para conseguirlo, el conjunto caboverdiano tuvo que vencer a Guinea por un marcador global de 6-3 y posteriormente a Malí por 4-3 en las eliminatorias previas.
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De esta manera, no solo tendrán la oportunidad de hacer historia en el máximo torneo de su continente, sino también de ir más allá. Y es que este certamen otorgará cuatro boletos directos para la Copa Mundial Femenina que se celebrará en Brasil en 2027.
¿Qué necesita Cabo Verde para clasificar al Mundial Femenil 2027?
Serán 16 selecciones las que participen en la Copa Africana de Naciones Femenil. El torneo comenzará con una fase de grupos, donde Cabo Verde disputará el Grupo D junto a Ghana, Camerún y Malí, este último, rival al que ya venció en la fase de clasificación.
Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Posteriormente, aquellos equipos que logren ganar su eliminatoria y alcancen las semifinales asegurarán automáticamente su boleto para la máxima justa del fútbol femenil.
Cabo Verde, un fútbol en desarrollo gracias a FIFA Forward
El crecimiento de Cabo Verde en este deporte no ha sido casualidad, ya que coincide plenamente con el lanzamiento del proyecto FIFA Forward. Se trata de un programa enfocado en mejorar la distribución de fondos entre los países afiliados al máximo organismo del fútbol internacional. Esto, con el objetivo de financiar la infraestructura, los gastos operativos y los proyectos deportivos de las naciones que se encuentran más abajo en el escalafón mundial.
El archipiélago caboverdiano fue uno de los beneficiados, ya que, entre 2016 y 2022, pudo acceder a 10.3 millones de dólares. Este dinero fue destinado a la remodelación de canchas y estadios, así como al desarrollo integral de sus selecciones nacionales.
Tras esta inversión, se comenzaron a dar los primeros resultados con la selección varonil, que logró clasificar de manera consecutiva a las Copas Africanas de Naciones de 2021 y 2023.
Además, tras dejar fuera a Camerún en las eliminatorias, pudo asistir a su primera Copa Mundial en este 2026, donde se convirtió en la gran revelación al avanzar como segundo del Grupo H, antes de caer en los dieciseisavos de final, en tiempos extras, contra La Albiceleste, vigente campeona del mundo. Ahora, será el momento de que su combinado femenil haga lo propio y dé el siguiente paso.