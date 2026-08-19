Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026, tiene nuevo DT
Humberto Bettencourt fue nombrado nuevo seleccionador tras la partida de Pedro Leitao Brito, quien dirigirá al club marroquí RS Berkane
El caboverdiano Humberto Bettencourt, hasta ahora adjunto del DT de su país, fue nombrado nuevo seleccionador de Cabo Verde, anunció la Federación Caboverdiana (FCF).
Los Tiburones Azules hicieron un gran Mundial, en el que alcanzaron los dieciseisavos de final, donde perdieron en la prórroga ante Argentina.
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En su estreno habían empatado a cero con la futura campeona, España.
Bettencourt sustituye al carismático Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, que fue nombrado a principios de agosto entrenador del club marroquí RS Berkane por dos temporadas. AFP
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