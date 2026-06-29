Chicago Fire hace oficial la llegada de Robert Lewandowski a la MLS
La carrera en Europa de Robert Lewandowski parece llegar a su fin después de que se hiciera oficial su llegada al Chicago Fire de la MLS. El polaco sigue los pasos de otros grandes nombres que llegaron a Estados Unidos tras años en el futbol de élite, y lo hace en uno de los equipos más populares del país.
El delantero firmó por dos temporadas con los de Chicago, hasta la temporada 2027-2028, y estará contando como Jugador Franquicia.
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Lewandowski sigue los pasos de otros grandes como Hristo Stoichkov, Bastian Schweinsteiger o Xherdan Shaqiri, que vistieron la playera del Fire.
“Desde el día en que Joe Mansueto y yo nos reunimos por primera vez, nos propusimos construir un club de clase mundial que inspire la grandeza, una a Chicago y gane campeonatos. Robert encarna esos valores y representa los estándares que esta ciudad merece: un campeón y un competidor. Su llegada refuerza nuestra ambición de competir por trofeos y eleva los estándares del Club a alturas dignas de esta ciudad. Estamos ansiosos por trabajar con él”, comentó el director técnico, Gregg Berhalter.
La contratación de Lewandowski forma parte de la reestructuración que busca el cuadro de Chicago, que hace un mes comenzó la construcción del que será su nuevo estadio, el McDonalds Park, un recinto a estrenarse en el 2028 y que tendrá capacidad de 22 mil personas y que cuenta con una inversión de 750 millones de dólares.
Actualmente, el Chicago Fire se encuentra tercero de la Conferencia Este de la MLS después de 14 partidos disputados, con 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas; con el arribo del polaco espera llegar de nueva cuenta a instancias finales en los playoffs, pues el equipo no gana un campeonato desde 1998, su único a la fecha.
UN PALMARÉS ENVIDIABLE EN EUROPA
Lewandowski llega a Estados Unidos después de haber ganado una Liga y una Supercopa de España en su última temporada con el FC Barcelona. Con el cuadro blaugrana cosechó cinco títulos más, otras dos Ligas y Supercopas, y una Copa del Rey en las cuatro temporadas que estuvo.
En su andar por Europa conquistó 10 Bundesligas, 4 Copas de Alemania y 4 Supercopas alemanas con el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, además de un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Champions League con los bávaros, anotando 662 goles repartidos en las Ligas de Polonia, Alemania y España.
En su último año con el FC Barcelona comenzó a tener menos minutos, por lo que se decidió no renovar su contrato de mutuo acuerdo.
Aun con 39 años se despidió del cuadro blaugrana anotando 19 goles en 46 partidos. El andar de Lewandowski en la MLS podría comenzar el próximo 16 de julio, cuando se retome actividad en la liga y el Chicago Fire reciba al Vancouver Whitecaps, donde juega uno de sus excompañeros, Thomas Müller.