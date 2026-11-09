Con Vidal y Vozinha, Colo Colo se corona en Chile y sella su pase a la Libertadores 2027

El Colo Colo, liderado por Arturo Vidal y el arquero Vozinha, derrotó 2-1 a Ñublense y se proclamó este domingo campeón de la primera división chilena, un título que además le aseguró la clasificación a la Copa Libertadores de 2027.

Con el mundialista golero caboverdiano custodiando el arco, el Cacique conquisto su estrella número 35 gracias a los goles del "Rey Arturo", a los 14 minutos, y de Marcos Bolados, a los 90+2', por la fecha 27 del campeonato.

"Estoy muy feliz por el título con el equipo que amo. El equipo trabajo muy duro y se merecía ser campeón", declaró Vidal, de 39 años, tras finalizar el duelo.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros que supieron apoyarme para ganar este gran título, gracias a Dios conseguimos ganarlo. Este es el trabajo de todo el equipo en el campeonato. El título lo dedico a mi familia y a todo Cabo Verde, es hora de celebrar, después hablaremos del futuro", dijo Vozinha, de 40 años.

Vozinha, tras su destacada actuación en el Mundial de Norteamérica con la selección de Cabo Verde, firmó por seis meses con Colo Colo tras su llegada en agosto, con la posibilidad de prorrogar el contrato por una temporada más.

Antes de partido un grupo de decenas de hinchas de Colo Colo ingresaron por la fuerza al estadio de la ciudad de Chillán (centro-sur), según imágenes difundidas en redes sociales.

Colo Colo supo sufrir, insistió hasta el último suspiro y manejó la presión en el momento más decisivo de la temporada para lograr una victoria que le permitió conquistar el título y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores de 2027.

Con estos resultados, el Cacique alcanzó los 61 puntos y aseguró su estrella número 35, sacándole diez unidades de ventaja a la Universidad de Chile, que llegó a 51 cuando solamente restan nueve por disputar. AFP