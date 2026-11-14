Dinamarca golea 4-1 a Portugal en su primer partido sin Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal tuvo un amargo inicio de la era post-Cristiano Ronaldo. El cuadro lusitano añoró las noches en las que los estadios festejaban al grito de “Siuuu”, pues esta vez sufrió una dolorosa goleada de 1-4 ante Dinamarca en su propia casa.

El partido por la fecha 5 de la Nations League se celebró este sábado 14 de noviembre en el Estadio Municipal de Braga. Cabe señalar que el encuentro contó con un homenaje a “El Comandante” con motivo de su reciente adiós al combinado. Para ello, todos los futbolistas portugueses salieron del túnel portando camisetas de Ronaldo con las que se tomaron la foto oficial. Además, desde las gradas se desplegó una bandera con su imagen y la leyenda “Capi7ão”.

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Más allá de lo emotivo previo al arranque, una vez que corrieron los primeros minutos la felicidad se convirtió en preocupación. Dinamarca acorraló a los locales durante gran parte del primer tiempo, dominando la pelota y acechando constantemente el arco. De hecho, Alexander Bah pudo inaugurar el marcador cuando encontró un balón al espacio, encaró al portero en un mano a mano y sacó un tiro-centro por abajo, pero Renato Veiga apareció heroico para salvar la pelota.

Cerca del descanso, Portugal logró reponerse e incluso empezó a generar llegadas. Sin embargo, cuando mejor jugaban los ibéricos, Dinamarca encontró la fórmula para abrir el cerrojo defensivo y golpear en el momento justo.

Primero, una jugada en corto de tiro de esquina terminó con la anotación de Rasmus Højlund, aunque fue anulada por un fuera de lugar previo de Mikkel Damsgaard. Aun así, esto no detuvo a los nórdicos que, poco después, se encontraron con un penal a su favor por una mano de Rúben Dias, mismo que Pierre-Emile Højbjerg canjeó por el 0-1 al minuto 42.

Dinamarca no perdonó y goleó a un Portugal sin respuesta

La situación todavía empeoró para los dirigidos por Jorge Jesus cuando, apenas en el inicio de la segunda parte, recibieron dos golpes más para poner ya una goleada en los cartones. Al 50’, Damsgaard se inventó un pase por arriba de media vuelta, el cual Rasmus Højlund resolvió con una genialidad gracias a un remate de volea que puso el 0-2. Y al 57’, el propio Højlund tomó la esférica, condujo por el borde del área y desde ahí sacó un cañonazo que colocó el 0-3.

Portugal realizó cambios con la esperanza de rescatar algo del partido. Si bien tuvo una llegada clara en la que Vitinha puso un pase bombeado, Francisco Trincão perdonó la oportunidad volando su tiro en una ocasión que, de entrar, le pudo dar vida a los suyos. El gol fallado se pagó caro en contra, ya que apenas unos instantes después, en un centro a balón parado, Joachim Andersen saltó más que los defensores para poner de cabeza el 0-4 de Dinamarca al 75’.

Sobre la recta final, el equipo danés bajó la intensidad. Portugal aprovechó esto y pudo tener un par de aproximaciones más. De hecho, sobre el agregado, apareció Carlos Forbs, el heredero del “7” lusitano, para mandar un centro y asistir a Bernardo Silva para que colocara el 1-4 final.

De esta manera, y pese a la derrota, Portugal se mantiene primero del Grupo A4 con 12 puntos y su lugar asegurado en los cuartos de final. En tanto, Dinamarca, con 9 unidades, se colocó segunda por encima de Noruega, que es tercera con 6 unidades, y Gales, que marcha cuarta con 3 puntos.

Más resultados de la Nations League del sábado 14 de noviembre

- Kosovo 0-0 Israel

- Georgia 0-2 Hungría

- Noruega 3-1 Gales

- Austria 1-0 Irlanda

- Irlanda del Norte 1-0 Ucrania

- Suecia 3-2 Bosnia y Herzegovina

- Rumania 2-1 Polonia