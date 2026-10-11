Doblete de Messi en goleada del Inter Miami 4-0 sobre DC United

Con dobletes de Luis Suárez y de Lionel Messi, quien volvió a su club cuatro días después de despedirse de la Selección argentina, Inter Miami goleó en casa 4-0 a DC United.

En el regreso de la MLS tras el receso por la fecha FIFA, las Garzas retomaron actividad enchufadas con el goce de entrar al final de temporada y tener a la Pulga, de una vez por todas, solo para ellas.

En un abarrotado Nu Stadium de Miami, Suárez abrió el marcador a los tres minutos con un zurdazo desde el centro del área que entró por el ángulo superior izquierdo.

El delantero de 39 años amplió la ventaja al 39, tras un pase de cabeza del internacional mexicano Germán Berterame, quien también había asistido en el primer tanto.

Messi tomó el relevo en el segundo tiempo.

Al minuto 47, aprovechó un servicio de Suárez para definir con suavidad junto al palo izquierdo del arquero Sean Johnson.

Trece minutos después, el astro argentino eludió a tres defensores y remató con potencia para sellar la goleada.

El capitán de la Albiceleste, que anotó en su último partido con la selección el martes ante Benín, llegó a 23 goles en la temporada y lidera la lucha por la Bota de Oro de la MLS.

Además, suma 13 asistencias, lo que lo convierte en el máximo productor de puntos de la liga, y aspira a ganar su tercer premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP).

El entrenador argentino del Inter Miami, Cristian "Kily" González, utilizó a su compatriota David Ayala en la mitad de la cancha en lugar del lesionado Yannick Bright, y mantuvo al brasileño Casemiro como defensa central, logrando una estabilidad defensiva atípica esta temporada.

"Hemos trabajado realidades de partidos para solucionar situaciones", dijo "Kily" González en conferencia de prensa. "Al ser un equipo corto tenemos la obligación de intentar someter al rival".

"Hay que saber manejar los tiempos y creo que en momentos estoy contento cuando fuimos directos y cuando manejamos la pelota, hemos hecho algunas cosas mal pero me voy muy conforme", añadió el DT argentino..

El triunfo le sirve a Miami para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Además, le permitió al vigente campeón de la MLS mejorar su registro a 13 victorias, cinco derrotas y diez empates, alcanzar 49 puntos, y trepar temporalmente del tercer al segundo puesto de la Conferencia Este, donde Nashville FC lidera con 60.

Miami busca convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que Los Ángeles Galaxy lo logró en 2011 y 2012.

La victoria fue apenas la segunda del equipo floridano en sus últimos 11 partidos de liga y su primer triunfo como local desde el 29 de agosto, cuando venció 7-1 a Montreal.

DC United tuvo dificultades para controlar el balón y generar ocasiones para su principal referente ofensivo, el israelí Tai Baribo.

Inter Miami volverá a jugar en casa el miércoles ante New York City FC.

Griezmann anota y Chicago remonta

El francés Antoine Griezmann anotó el segundo gol en la victoria 3-2 de Orlando City sobre Columbus Crew en el Inter&Co Stadium.

Griezmann, de 35 años, suma nueve goles en 12 partidos de la temporada regular de MLS.

Orlando llega a 37 puntos y se ubica en el séptimo lugar de la Conferencia Este ocupando el último puesto de clasificación directa a postemporada.

Más temprano, Chicago Fire derrotó 2-1 a New York City FC en el Soldier Field (Chicago).

El polaco Robert Lewandowski fue titular y disputó los 90 minutos en una épica remontada del Fire con gol de Maren Haile al minuto 87 y disputando el partido con un hombre menos desde el 43'.

Chicago llega a 14 triunfos en el 2026 y escala al tercer puesto en el Este. AFP