¡El oso del año! Increíble autogol del portero del Inter Miami
Hay errores que persiguen a los futbolistas durante años, y el que protagonizó Rocco Ríos Novo apunta a convertirse en uno de ellos. El guardameta del Inter Miami cometió un increíble autogol que le dio la ventaja momentánea al Chicago Fire en el triunfo de las Garzas por 3-2.
El encuentro, que marcó el debut de Robert Lewandowski en la MLS con el conjunto de Chicago y el regreso del Inter Miami a la actividad tras el Mundial 2026, apenas transcurría al minuto 18 cuando llegó la insólita jugada.
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Todo comenzó con un pase retrasado del defensor Ian Fray hacia su portero. La pelota parecía no representar ningún peligro para Ríos Novo, quien incluso tenía tiempo y espacio para despejar con tranquilidad. Sin embargo, el argentino intentó impactar el balón con la pierna izquierda y simplemente no logró hacer contacto con él.
Como se dice coloquialmente en el beisbol, hizo "swing" y se quedó abanicando. El esférico continuó su camino lentamente hasta cruzar la línea de gol ante la incredulidad de sus compañeros, los aficionados presentes en el Nu Stadium y el propio guardameta.
Las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde miles de aficionados catalogaron la acción como uno de los peores autogoles del año.
Luis Suárez salió al rescate del Inter Miami
Por fortuna para Ríos Novo, el error no terminó costándole los tres puntos a su equipo. Luis Suárez se encargó de liderar la remontada del Inter Miami con un doblete.
El delantero uruguayo empató el encuentro desde el punto penal al minuto 27 y volvió a aparecer al 51', luego de una gran asistencia de tacón del mexicano-argentino Germán Berterame para colocar el 2-1 parcial.
Aunque el Chicago Fire consiguió igualar las acciones al minuto 67 gracias al tanto del sudafricano Puso Dithejane, el joven Preston Plambeck se convirtió en el héroe inesperado de las Garzas al marcar el gol del triunfo al 87'.