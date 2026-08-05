El préstamo de Mastantuono a la Fiorentina: un modelo de negocio certificado por el Real Madrid
En las últimas dos temporadas, el Real Madrid se aventuró en el mercado sudamericano para completar la compra de dos estrellas a futuro: Endrick y Franco Mastantuono, ambos con caminos similares desde su llegada al cuadro merengue, al tener que salir a préstamo en busca de los minutos que no encontraron en el conjunto blanco.
Esta comparativa surge después de que se anunciara que Mastantuono llegaría a préstamo a la Fiorentina para la temporada que está por comenzar, siguiendo los pasos de Endrick en el segundo semestre de 2026, cuando abandonó al Real Madrid para formar parte del Olympique de Lyon.
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El argentino y el brasileño arribaron a la entidad madrileña por un alto precio, con una temporada de diferencia entre la llegada de uno y otro. Por Endrick, el Real Madrid desembolsó alrededor de 70 millones de euros al Palmeiras en 2024, mientras que por Franco pagó más de 60 millones al River Plate para hacerse con sus servicios.
Con apenas 18 años, el brasileño llegó al Real Madrid en una temporada en la que no vio muchos minutos bajo el mando de Carlo Ancelotti. Durante la campaña 2024-25, Endrick disputó 847 minutos en todas las competencias, en los que anotó siete tantos, cinco de ellos en la Copa del Rey. En sus 37 apariciones con el cuadro merengue, solamente en ocho lo hizo como titular.
Un año después llegó Mastantuono, quien también se incorporó con 18 años a las filas del equipo blanco. El argentino disputó más minutos que el brasileño en su primera temporada, al sumar mil 313 minutos en 35 partidos, 15 de ellos como titular, aunque su cuota goleadora fue más baja: anotó solo tres tantos y dio una asistencia.
EN BUSCA DE MÁS OPORTUNIDADES
Con la intención de ambas partes de buscar más minutos para el argentino, Franco partirá a la Fiorentina en calidad de préstamo para la temporada 2026-27. A pesar del interés de River Plate por tener de regreso a su jugador al menos por un año, el Real Madrid demostró que sigue teniendo fe en el juvenil al insistir en que continuara desarrollando su juego en el futbol europeo.
El préstamo a la Fiorentina será solo por un año, con la intención de que regrese en julio de 2027 a la entidad merengue, así como lo hizo Endrick este mismo año después de estar seis meses a préstamo con el Olympique de Lyon, donde obtuvo los minutos necesarios para recuperar la confianza que había perdido en su primera etapa con los madrileños.
El brasileño fue enviado a préstamo al Lyon en enero del presente año. La intención del equipo blanco siempre fue contar nuevamente con Endrick en la plantilla, por lo que no ofreció una opción de compra al equipo francés, situación similar a la que ahora vive el argentino con el cuadro italiano.
El traspaso terminó favoreciendo al sudamericano, quien en la Ligue 1 disputó 21 partidos durante el semestre en el que estuvo, marcando y asistiendo en ocho ocasiones distintas, además de ser fundamental para que el equipo terminara en la cuarta posición de la tabla y se metiera en puestos de Champions League.
Para la temporada 2026-27, Endrick está de regreso en el Real Madrid con la ilusión de tener mayores oportunidades, ahora de la mano de José Mourinho en el banquillo, y con la esperanza de que el buen momento vivido en Lyon se traslade a Madrid. Esa es también la intención con Mastantuono para el próximo año: que se consolide en Europa con la Fiorentina y regrese para aportar lo que mostró anteriormente con River Plate.
UN MODELO YA CONOCIDO
Estos dos ejemplos son solo los más recientes de un modelo que el Real Madrid utiliza desde temporadas atrás. Futbolistas que hicieron historia en el club, como Dani Carvajal o Casemiro, también experimentaron una salida antes de consolidarse como leyendas del equipo.
Carvajal abandonó la institución por un año para jugar con el Bayer Leverkusen en Alemania antes de dar el salto de la cantera del cuadro merengue al primer equipo. Casemiro, por su parte, fue cedido al Porto después de un año con los blancos y regresó de Portugal con mayor experiencia para afianzarse en el mediocampo junto a Toni Kroos y Luka Modric.
El caso más reciente antes de Endrick y Mastantuono es el de Brahim Díaz, quien también, después de dos temporadas, fue mandado a préstamo al AC Milan, equipo con el que estuvo durante un año. Coincidentemente, estos tres futbolistas regresaron para ganar tanto la Liga española como la Champions League con el Real Madrid, por lo que es un modelo que ya ha tenido éxito y que se espera que continúe funcionando ahora con Endrick y Franco.