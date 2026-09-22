España y su proyecto para ser dinastía: De la Fuente renueva con una generación dorada
España ganó el Mundial 2026, ganó la Eurocopa 2024 y ahora hizo lo que ninguna otra federación campeona del mundo se atrevió a hacer en las últimas décadas: firmarle a su entrenador por seis años más. La Real Federación Española de Futbol renovó a Luis de la Fuente hasta 2032 en una decisión aprobada por unanimidad de su Junta Directiva el pasado 21 de septiembre. La lectura del movimiento es clara: la Roja va con todo por la revalidación del título en el Mundial 2030, con el mismo técnico y con una plantilla que apenas está entrando en la edad de rendimiento.
El técnico riojano tenía contrato hasta la Eurocopa 2028, pero la federación decidió cubrir dos ciclos completos más. La ampliación incluye las Eurocopas 2028 y 2032 y, sobre todo, el Mundial 2030, que España coorganizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina. Si cumple el contrato completo,
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De la Fuente acumulará diez años al frente de la selección, el segundo periodo más extenso en la historia de la Roja, solo por detrás de Ladislao Kubala, quien es el técnico que más tiempo ha permanecido de forma consecutiva al frente de la selección española, dirigiendo al combinado nacional durante casi 11 años, desde el 15 de octubre de 1969 hasta el 18 de junio de 1980.
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, explicó la decisión con una frase que resume el momento: "Buscamos estabilidad, confianza para Luis, para todo su equipo, para los jugadores".
Ahora bien, el arma más peligrosa del proyecto español no está en el banquillo, sino en la cancha. La generación con la que De la Fuente conquistó el Mundial es la más joven entre las candidatas al título en las próximas dos ediciones. Lamine Yamal, extremo del Barcelona y una de las figuras del Mundial, tiene 19 años. Pedri, cerebro del mediocampo, tiene 23. Nico Williams está en 24. Mikel Merino, autor de goles clave en el torneo, tiene 30 pero llega a su plenitud. Rodri, Balón de Oro en 2024 y motor táctico del equipo, tiene 30. La columna vertebral que ganó la Copa del Mundo llegará al Mundial 2030 con edades entre los 23 y los 34 años, la franja ideal para un campeonato de selecciones.
El caso de Lamine Yamal es, quizá, el más ilustrativo del proyecto. El extremo debutó con la Roja a los 16 años, ganó la Eurocopa a los 17 y el Mundial a los 19. Para el próximo Mundial tendrá 23. Para el de 2034 tendrá 27. En los papeles, España tiene por delante tres Copas del Mundo con el mismo jugador en la franja de máximo rendimiento. La misma lógica se aplica a Pedri, que llegará a 2030 con 27 años, y a Nico Williams, que lo hará con 28. La ventana competitiva del bloque es amplia, y ese es justamente el activo que la federación quiso proteger con la renovación temprana del técnico.
De la Fuente, además, no es un técnico ajeno a esta generación. Antes de asumir la selección absoluta en diciembre de 2022, dirigió a la Sub-19, Sub-21 y a la Selección Olímpica española durante más de una década. Con la Sub-19 ganó la Eurocopa en 2015. Con la Sub-21 llegó a la final de 2019. Con la Olímpica se colgó la plata en Tokio 2020. Buena parte de los jugadores que hoy son campeones del mundo pasaron por sus manos en categorías inferiores: conoce a este grupo desde que eran adolescentes. La continuidad con él en el banquillo no es una apuesta de laboratorio, es la consecuencia lógica de un proceso de formación que empezó hace más de diez años.
Los números refuerzan la magnitud del proyecto. Desde que asumió el cargo, De la Fuente cerró 2024 con la Eurocopa levantada en Berlín tras vencer a Inglaterra en la final. En 2025 ganó también la Liga de Naciones. En 2026 sumó el Mundial. Es la primera selección europea desde la propia España de 2008-2012 en ganar dos torneos importantes de forma consecutiva, y la primera en ganar Eurocopa y Mundial seguidos desde Francia en 1998-2000. Además, España fue el equipo más goleador del torneo, con 22 tantos, y solo recibió tres goles en siete partidos, la mejor defensa entre los cuatro semifinalistas.
El propio De la Fuente, tras firmar la renovación, declaró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que "lo mejor está por llegar" y que "todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar". La frase, viniendo de un técnico de 65 años que ya tiene los tres títulos posibles con su selección, se puede leer como retórica. Pero también se puede leer como una advertencia: la Roja no considera este Mundial un techo. Lo considera un punto de partida.
El escenario económico también respalda el movimiento. La renovación incluyó una reestructuración salarial que coloca a De la Fuente en la franja de 4.6 a 5.7 millones de dólares al año, entre los técnicos de selección mejor pagados del mundo. La cifra queda por debajo de Carlo Ancelotti en Brasil, que ronda los 10 millones, y de Julian Nagelsmann en su último año con Alemania, cerca de 7. Pero se coloca por encima de Thomas Tuchel en Inglaterra y de otros nombres del top mundial. España pagó lo necesario para blindar el proyecto, no lo máximo del mercado.
El Mundial 2030 tendrá un ingrediente adicional: se disputará en parte en suelo español. La organización compartida con Portugal, Marruecos y las tres sedes sudamericanas convierte a España en anfitrión de al menos una fase del torneo, con partidos en Madrid, Barcelona y otras sedes por confirmar. Para De la Fuente y su plantilla, defender la corona en casa es una motivación que en los papeles ya está clara. La Roja fue campeona del mundo lejos de Europa. Ahora quiere volver a serlo con la afición en las gradas.
Ningún otro campeón del mundo reciente había renovado a su técnico por seis años tras ganar la Copa. Ni Alemania con Löw tras 2014, ni Francia con Deschamps tras 2018, ni Argentina con Scaloni tras 2022. España rompió ese patrón. Y lo hizo, además, con una generación cuya edad promedio la coloca como candidata al bicampeonato mundial. El proyecto de la Roja no termina en el Mundial 2026. Empieza justo ahora.