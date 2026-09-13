Ferran Torres da al PSG el primer triunfo de la temporada en la Ligue 1
Gracias a un solitario gol del delantero español Ferran Torres, el PSG se llevó los tres puntos en su visita al Brest (1-0), este domingo en la cuarta jornada, y logró la primera victoria de la temporada en la Ligue 1.
Torres, titular en ataque junto a Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia, anotó en el minuto 5 con un derechazo raso que se coló pegado al palo, después de recibir un pase de taco del vigente Balón de Oro.
El autor del gol que dio a España el título mundial en julio contra Argentina, 26 años, no ha podido comenzar mejor su etapa en el PSG, al que llegó procedente del Barcelona a finales de agosto: suma ya tres goles en la Ligue 1 y marcó un triplete en el estreno de la Champions el pasado miércoles frente al Slovan Bratislava.
Con esta victoria, el PSG suma 5 puntos (8º) y está a 5 puntos de los líderes, Lille, Mónaco y Rennes, que están igualados a 10 unidades.
El Lille ganó este domingo 2-0 al Troyes, mientras que el Mónaco empató 1-1 el sábado en Estrasburgo y el Rennes se impuso el viernes 1-0 al Marsella.
Hakimi lesionado
Antes de su viaje a Bretaña, el equipo de Luis Enrique, vigente doble campeón de la Liga de Campeones, apenas había sumado dos puntos en sus tres primeros partidos, en un mal inicio de campeonato.
Antes del inicio, el Brest rindió homenaje a su exentrenador Eric Roy, fallecido en junio a los 58 años tras sufrir un cáncer de páncreas.
Kvaratskhelia estuvo cerca de doblar la ventaja del PSG en una entretenida primera parte.
No todo fueron buenas noticias para el PSG en el primer periodo, ya que el capitán de Marruecos y lateral derecho Achraf Hakimi se marchó cojeando justo antes del descanso y fue sustituido por el centrocampista Fabián Ruiz.
El Brest rozó el empate cinco minutos después de la reanudación, cuando Nuno Mendes jugó de forma descuidada el balón en horizontal para Kamory Doumbia, pero el delantero vio cómo su disparo se estrellaba en el palo.
El portero parisino Matvey Safonov se convirtió en el héroe de su equipo en la recta final, al lanzarse rápido abajo para desviar con la punta de los dedos un disparo de Pathé Mboup, mientras el equipo de Luis Enrique resistía para asegurar la victoria.
Al finalizar el encuentro, el técnico español mostró su enfado por el rendimiento y los "errores claros" de su equipo: "Es increíble que hayamos ganado este partido cuando ha sido el peor de los cuatro que hemos jugado". AFP