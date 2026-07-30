FIFA abre procedimiento contra Argentina por racismo e incidentes en la final del Mundial
La FIFA reveló que su Comisión Disciplinaria ha dado inicio a procedimientos contra jugadores de la Selección de Argentina que protagonizaron el conato de bronca tras la final de la Copa Mundial ante España. Además, entablará un proceso contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntos actos de racismo cometidos por parte de sus aficionados.
Lo anterior lo dio a conocer el máximo organismo del fútbol internacional a través de un comunicado oficial emitido este miércoles 29 de julio.
Cabe recordar que, tras el silbatazo final que selló la victoria de La Furia Roja por 1-0 y su segundo título mundial, los jugadores ibéricos ingresaron a la cancha para celebrar. Sin embargo, durante los festejos, Leandro Paredes recibió a Eric García con una patada, lo que desató una gresca en la mitad del campo.
Por esta razón, Paredes ha sido imputado por tres presuntas agresiones que infringen el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. Pero no fue el único, ya que a Nahuel Molina también se le ha adjudicado una presunta agresión consumada y otra en grado de tentativa, mientras que Roberto Ayala, auxiliar técnico de Lionel Scaloni, ha sido acusado de un supuesto ataque contra un integrante del equipo rival.
Asimismo, se llevarán a cabo procedimientos contra Thiago Almada, de Argentina, y Pablo Martín Páez Gavira, "Gavi", de España, por presuntas conductas antideportivas.
Procedimiento por racismo contra la AFA
Por otro lado, la FIFA reveló que abrirá expedientes sancionadores contra la AFA. Uno de ellos responde al posible incumplimiento, por parte de la afición albiceleste, del artículo 15 del mismo código, el cual aborda y sanciona los actos de discriminación.
Cabe señalar que una de las presuntas faltas se volvió viral tras ser captada y difundida en redes sociales por el creador de contenido IShowSpeed. La celebridad de internet acudió al duelo entre Argentina y Cabo Verde, donde una aficionada le gritó "mono" y "regresa al zoo", hechos que quedaron registrados en video.
De igual forma, se analizarán posibles infracciones a los artículos 13 y 14 por manifestaciones de índole ajena a la deportiva. Lo anterior, en alusión a la pancarta que los futbolistas argentinos desplegaron tras derrotar a Inglaterra en semifinales, la cual llevaba la leyenda "Las Malvinas son argentinas", en referencia al territorio cuya soberanía disputan ambas naciones.
De momento, no se ha anunciado una sanción formal para ninguno de los casos. Las personas y federaciones señaladas tendrán todavía la oportunidad de presentar sus defensas. Una vez analizadas todas las pruebas, la comisión emitirá un veredicto definitivo.