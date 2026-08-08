FIFA defiende a Gianni Infantino y denuncia intentos por socavar su presidencia
La bola de nieve creada por Gianni Infantino y la FIFA después del fallido intento de privatizar parte de la Copa del Mundo continúa haciéndose más grande, a pesar de que el mandatario diera marcha atrás con su propuesta. Mientras se van creando bandos en favor y en contra del presidente del organismo, la propia FIFA busca poner en alto los comentarios que piden la finalización de su mandato.
A través de un comunicado en redes sociales, FIFA pidió no se hable más sobre la elección de su presidente, ni sobre el futuro de la misma, en donde señala que no tolerará más los comentarios que puedan dañar la imagen de la organización.
“La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido. El Presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las Asociaciones Miembro de la FIFA y continúa sirviendo con su mandato”, inicia el escrito.
En días recientes, varias federaciones alrededor del mundo han mostrado un desacuerdo con la forma en que el presidente de la FIFA ha llevado a cabo los negocios dentro del organismo, manifestando públicamente que no respaldarán más al mandatario, externando una pérdida de confianza en los últimos días.
Federaciones como la inglesa, galesa, sueca y alemana han mostrado su descontento con Infantino, pidiendo incluso una investigación dentro de la organización para saber cómo se está llevando a cabo su mandato, el cual será puesto a votación para una posible reelección en las elecciones del próximo año.
“Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su Presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro de la FIFA no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr mediante los procesos democráticos establecidos de la FIFA”, continúa el comunicado.
A FAVOR DE INFANTINO
Algunos otros como las confederaciones de África y Conmebol sí que han mostrado apoyo a la presidencia de Infantino; la CAF señaló que de unanimidad respaldan la “Actualización Conjunta” del Presidente y Secretario General de la FIFA sobre la FIFA Forward Enterprise, mientras que la confederación sudamericana, a través de su presidente Alejandro Domínguez, mostraron respaldo a Gianni señalándolo como “el líder de la transformación del futbol”.
“La responsabilidad de la FIFA es hacia sus 211 Asociaciones Miembro y hacia el fútbol en todo el mundo. No nos dejaremos distraer ni desviar de fortalecer la organización, cumplir con nuestras Asociaciones Miembro y continuar con el trabajo de hacer del fútbol verdaderamente global. A través del Presidente de la FIFA y la administración de la FIFA, nuestro enfoque permanece firmemente en esa misión, y estamos más determinados que nunca a cumplirla”, sentencia el mensaje.
MÁS POLÉMICAS EXTRA CANCHA PARA INFANTINO
La lupa no se ha quitado sobre el presidente de la FIFA, señalando comportamientos relacionados al futbol que levantan sospechas sobre su mandato, así como otros más extra cancha.
Dentro de los más recientes días se habló de un pago por parte de la UEFA a una mujer que habría sostenido una relación sentimental con Infantino, a la que la organización habría pagado 171 mil euros como parte de un ascenso mientras Gianni era secretario general de la confederación europea.
Además, se habló de que el mandatario habría prometido a la federación de Marruecos la final de la Copa del Mundo 2030 a cambio de su apoyo público para seguir en la presidencia del máximo organismo. Por ello es que FIFA añadió en su mensaje que no aceptará más comentarios que dañen la imagen de su presidente.
“La reciente cobertura informativa ha incluido afirmaciones no fundamentadas y reclamos demostrablemente falsos relacionados con la FIFA y su Presidente. La especulación y la insinuación no deben presentarse como hechos, y la repetición no hace que una alegación sea verdadera. El Presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en el deporte y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en el fútbol mundial”.