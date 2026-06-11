¿Qué cambia? FIFA anuncia nuevas reglas para traspasos de jugadores
La FIFA anunció el miércoles la adopción de un nuevo reglamento de traspasos a raíz del caso Diarra, elaborado en concertación con representantes de los futbolistas y adaptado al derecho de la Unión Europea, que entrará en vigor en enero de 2027.
"Las nuevas normas constituyen un marco objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado para el sistema mundial de traspasos y para todas las partes implicadas", señaló en un comunicado el organismo, cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2024 por unas normas contrarias al derecho comunitario.
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En su versión actual, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA (RSTJ) es "de naturaleza tal que obstaculiza la libre circulación" de los futbolistas profesionales, había estimado el Tribunal de Justicia de la UE.
Este acuerdo precede a la modificación del reglamento. "A partir de ahora, el marco que rige las relaciones laborales entre jugadores y clubes a nivel internacional se establecerá sistemática y exclusivamente por consenso entre todos los interlocutores sociales, asumiendo la FIFA la función de garante del sistema", explicó la máxima instancia futbolística en su comunicado.
"El RSTJ -prosigue- se convierte en un marco colectivo basado en el diálogo social entre representantes de empleados y empleadores, con el objetivo de convertirse en un convenio colectivo internacional, el primero de este tipo en el deporte internacional".
¿Qué pasó con Lassana Diarra?
A petición de la justicia belga, la alta jurisdicción con sede en Luxemburgo examinó entonces el caso del exinternacional francés Lassana Diarra, que había impugnado hace doce años las condiciones de su salida del Lokomotiv de Moscú.
Debido a una drástica reducción de su salario, Diarra abandonó el club moscovita, pero este consideró el fin de la relación contractual como injustificado y le reclamó 20 millones de euros, posteriormente reducidos a 10,5 millones.
Como consecuencia, el club belga Charleroi acabó renunciando al fichaje del francés por miedo a tener que asumir una parte de esas penalizaciones, de conformidad con el reglamento de la FIFA examinado por el TJUE.
El 35 veces internacional con los Bleus, que había reclamado 65 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a la FIFA y a la Federación Belga, finalmente llegó a un acuerdo con el organismo internacional el lunes. AFP