Florentino Pérez reelegido presidente del Real Madrid
Florentino Pérez se impone a Enrique Riquelme y mantiene el control del conjunto merengue.
El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse este domingo a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, según anunció él mismo.
"Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el mejor segundo mejor resultado de la historia", afirmó Florentino, mientras que Riquelme también lo felicitó "porque ha conseguido la victoria". AFP
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