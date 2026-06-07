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Florentino Pérez reelegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez se impone a Enrique Riquelme y mantiene el control del conjunto merengue.

Redacción SI México

Florentino Pérez se impuso a su rival Enrique Riquelme
Florentino Pérez se impuso a su rival Enrique Riquelme / Angel Martinez/Getty Images

El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse este domingo a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, según anunció él mismo.

"Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el mejor segundo mejor resultado de la historia", afirmó Florentino, mientras que Riquelme también lo felicitó "porque ha conseguido la victoria". AFP

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