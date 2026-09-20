Giménez se queda en la banca en el triunfo del Porto sobre el Benfica
En un duelo entre fricciones y goles, el Porto se impuso 3-1 con autoridad sobre el Benfica en el clásico del futbol portugués. Sin embargo, el mexicano Santiago Giménez se quedó con las ganas de festejar el triunfo de los Dragones en la cancha, ya que permaneció en la banca y ahora espera ver minutos con la Selección.
Pese a que el futbolista tricolor venía de entrar de cambio y marcar en la goleada 4-1 sobre el Casa Pia, el entrenador Francesco Farioli decidió en esta ocasión darle descanso. Aunque por momentos el encuentro se encontraba controlado, el estratega optó por no arriesgarlo.
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Además, cabe recordar que Giménez ha sido uno de los convocados por Rafael Márquez para su primer ciclo de amistosos, en el que enfrentará a Colombia el 26 de septiembre, a Perú el 29, a Estados Unidos el 3 de octubre y a Chile el 6 de octubre.
¿Cómo terminó el partido entre Porto y Benfica?
Las Águilas comenzaron dominando el encuentro. De hecho, fueron las primeras en avisar de cara al arco cuando, tras una mala salida defensiva de los Dragones, el Benfica recuperó la pelota y gestó una jugada para que Alexander Bah disparara buscando el ángulo. Pero cuando ya se cantaba el primer tanto, apareció en el último instante Pablo Rosario para salvar sobre la línea y desviar el balón con la cabeza a tiro de esquina.
A pesar de ello, el Porto logró aguantar el complicado arranque y, cuando tuvo la oportunidad, pegó con contundencia para abrir el marcador. Al 31’, Pepê mandó un pase al hueco para Gabri Veiga, quien hizo gala de su flexibilidad y técnica individual para estirarse, bajar la pelota y, en dos toques, mandarla a guardar ante la salida del portero rival para el 1-0.
Tras el tanto, apenas unos minutos después se calentaron los ánimos en la cancha. En cuestión de dos minutos, dos acciones elevaron la tensión. Primero, Alberto Costa le tiró un manotazo a Gianluca Prestianni, haciéndolo sangrar a la altura de la oreja. Instantes después, Clément Lenglet respondió con la misma acción sobre André Silva. La diferencia fue que este último fue castigado con una amarilla y, como ya estaba amonestado, el jugador del Benfica terminó expulsado al 35’.
A pesar de la inferioridad numérica, el Benfica salió con todo en el arranque del segundo tiempo. Fue así como, con un centro preciso de Prestianni y un cabezazo de Alexander Bah, quien aprovechó una mala salida del guardameta, el cuadro rojo logró empatar las acciones 1-1 al 51’.
Pero la motivación le duró poco a las Águilas, ya que el Porto reaccionó rápido y, al 53’, volvió a romper la igualdad para irse arriba. Después de una combinación en la que Silva sacó una asistencia con túnel, Victor Froholdt definió con seguridad para el 2-1. Al minuto 60, los Azuis e Brancos liquidaron el juego cuando Silva volvió a dar un pase de gol, ahora para que Hwang In-beom sacara un bombazo al ángulo para el 3-1.
Con el duelo finiquitado, todavía hubo emociones dentro de la cancha, aunque en esta ocasión fueron negativas, debido a que ambos conjuntos se enfrascaron en un conato de bronca que obligó al árbitro a sacar las tarjetas para detener el conflicto. Poco después llegó el silbatazo final.
Con este resultado, el Porto le quitó el invicto al Benfica y se afianza en solitario como líder con 21 puntos después de siete jornadas, siete unidades por encima de las Águilas, que se mantienen en el segundo sitio.