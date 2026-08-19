Inicio mexicano en Europa augura temporada de claroscuros
A la espera de que se resuelvan los traspasos de Armando González y Erik Lira al futbol europeo, el contingente mexicano necesita refuerzos para darle vuelta a una temporada de inicio poco alentador.
Más allá de que aún hay jugadores que no definen su futuro y por lo mismo no han tenido actividad, la mayoría de quienes tienen estabilidad se han quedado en la banca o incluso no han sido convocados.
Uno de los casos más representativos es el de César Huerta, el extremo del Anderlecht que lleva seis partidos sin ver un solo minuto, pese a que cuatro de ellos han sido de clasificación a la Europa League y dos de liga belga. En todos ellos, solo apareció una vez en la banca. También en Bélgica, Heriberto Jurado lleva dos partidos sin pasar de la banca con el Cercle Brugge, si bien se especula que Pumas lo quiere repatriar.
Parecido es el caso de Luis Chávez, quien literalmente lleva solo un minuto disputado, el 5 de agosto, en un partido de la Copa de Rusia. Pese a que la Liga de ese país lleva ya cuatro jornadas, el mediocampista no fue convocado en las primeras dos y en el otro par se quedó en la banca.
En esa misma Liga, César Montes sigue sin ser convocado por el Lokomotiv de Moscú después de cuatro jornadas de liga y dos de copa, todo ello mientras Edson Álvarez no ha aparecido con el West Ham, descendido a la Championship, pues estaría cerca de fichar con la Real Sociedad.
En el otro extremo del espectro, Mateo Chávez es la excepción que confirma la regla, pues suma tres titularidades en tres partidos con el AZ Alkmaar (dos de liga y uno de copa), además de tres asistencias. Es el mexicano con más minutos y más protagonismo en lo que va de la temporada europea, y lo hace en la Eredivisie holandesa, de donde seguramente podrá dar el salto a equipos o ligas de más jerarquía.
También por ahí está Johan Vásquez, titular los 90 minutos en la Copa de Italia el fin de semana pasado, aunque la noticia puede ser no tan buena, luego de que podría indicar que no cambiará de club, cuando su actuación en el Mundial parecía dar motivos para que emigrara a un equipo con más protagonismo en Italia.
Entre ambas realidades hay un grupo que genera dudas
Raúl Jiménez ha jugado apenas 49 minutos en dos partidos con el Fulham, ahora en la Championship tras el descenso de la Premier, sí con un gol el fin de semana pasado, pero aún sin una titularidad.
Por su parte, Álvaro Fidalgo acumula minutos de pretemporada con el Betis, frente al Inter de Milán y el Bournemouth pero sin actividad ante el Arsenal, sin haber podido asentarse como titular. También en España, Obed Vargas tuvo sus primeros minutos del año futbolístico este fin de semana al entrar al segundo tiempo del amistoso del Atlético de Madrid frente al Marsella.
Santiago Giménez sigue sin reaparecer con el Milan y con su fichaje al Porto muy avanzado, el delantero lleva meses en el limbo, luego de una temporada 2025-26 de muchas lesiones y un Mundial en el que se vio fuera de ritmo. Si el traspaso se concreta, llegará al Porto teniendo que reaprender a ser el protagonista que era en el Feyenoord, pero a una edad y en un momento de su carrera donde ya no puede darse el lujo de temporadas de adaptación.
Por su parte, Julián Araujo y Rodrigo Huescas aún se recuperan de sus problemas físicos y continúan sin tener actividad con el Celtic escocés y el Copenhague danés.
Si llegan 'refuerzos', habrá actividad en competencias europeas
Al menos, en caso de que lleguen los refuerzos, podría haber actividad mexicana en competencias europeas, con Santiago Gimenez con el Porto en Champions, que también jugarán Obed Vargas y Álvaro Fidalgo con Atlético de Madrid y Betis.
Además, Armando González y Edson Álvarez estarían en Europa League con la Real Sociedad y Olympiacos, respectivamente, mientras el Mónaco de Erik Lira busca boleto en playoffs para la Conference League.
Además, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez jugará Europa League, al que también busca clasificar el Anderlecht de Huerta, al tiempo que el Celtic de Julián Araujo igualmente busca boleto de Champions y Huescas de Conference.