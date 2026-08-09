Jorge Messi y la servilleta que abrió el camino de Lionel en Barcelona
Una pluma, un acuerdo escrito sobre una servilleta y los sueños de un niño de 13 años por delante. Así comenzó uno de los capítulos más importantes en la carrera de Lionel Messi, cuando el Barcelona se comprometió por escrito a ficharlo sin imaginar que aquella decisión terminaría cambiando la historia del club y del futbol mundial.
Este sábado 8 de agosto se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, campeón del Mundial de Qatar 2022 y ganador de ocho Balones de Oro. La relación entre ambos trascendió el lazo familiar, pues el progenitor del futbolista también fungió como su representante a lo largo de prácticamente toda su carrera.
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Sin embargo, el origen de esta faceta profesional estuvo ligado a uno de los episodios más peculiares en la historia del futbol. Lejos de las negociaciones multimillonarias a las que posteriormente se acostumbraría la estrella argentina, su primer gran acuerdo con el Barcelona quedó plasmado de una forma tan sencilla como improvisada: sobre una servilleta.
¿Por qué el primer acuerdo de Messi con Barcelona fue en una servilleta?
Corría septiembre del año 2000 cuando Lionel Messi, con apenas 13 años y después de destacar en las inferiores de Newell's Old Boys, viajó junto a su padre a Cataluña en busca de la oportunidad de su vida.
El argentino realizó una prueba con el Barcelona con la esperanza de ingresar a su cantera. Durante las evaluaciones, quienes observaron su talento quedaron maravillados con aquel pequeño futbolista que apuntaba a lo más alto y surgió el interés por incorporarlo.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y llegó diciembre sin que, más allá de las conversaciones y los acuerdos de palabra, existiera un documento que garantizara su incorporación al club.
La incertidumbre comenzó a desesperar a Jorge Messi, quien necesitaba una respuesta definitiva sobre el futuro de su hijo y contemplaba regresar a Argentina si el Barcelona no daba el siguiente paso.
Fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más famosas en la historia del futbol.
El 14 de diciembre de 2000, Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona, se reunió con representantes de la familia Messi en el Club de Tenis Pompeya. Ante la urgencia de garantizar que el club cumpliría con lo acordado y al no contar en ese momento con un documento oficial, Rexach tomó una servilleta y escribió a mano el compromiso de fichar al joven argentino.
La servilleta fue firmada por Rexach, Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli, este último vinculado a la representación de Messi durante aquellas negociaciones.
¿Qué decía la servilleta de Messi?
"En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas".
Tiempo después, Rexach explicó que comprendía la inquietud de la familia Messi y que la única forma de transmitirles tranquilidad en aquel momento era dejar por escrito su compromiso.
"Le dije a Jorge que ahí estaba mi firma y que había testigos, que con mi nombre no se jugaba y que me responsabilizaba directamente del tema; que tuviera paciencia unos pocos días porque a Leo ya podía considerarlo jugador del Barça".
Aunque aquella servilleta no era un contrato convencional, se convirtió en el símbolo del acuerdo que abrió las puertas del Barcelona a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
El resto, es historia...
Lionel Messi terminó incorporándose a las categorías inferiores del Barcelona y en 2004 concretó su debut oficial con el primer equipo.
A partir de ese momento conquistó 35 títulos con la camiseta blaugrana, incluidas cuatro UEFA Champions League, y se convirtió en el máximo goleador y una de las figuras más importantes en la historia de la institución.
Jorge Messi estuvo a su lado durante buena parte de ese recorrido y posteriormente participó como representante en algunos de los movimientos más importantes de la carrera de su hijo, incluida su salida del Barcelona y llegada al Paris Saint-Germain en 2021, así como su posterior fichaje con el Inter Miami en 2023.
También fue testigo de las mayores alegrías de Lionel con la Selección Argentina, entre ellas la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Durante décadas, Jorge Messi acompañó a su hijo tanto en su faceta familiar como profesional, desde aquel adolescente que llegó a Barcelona buscando una oportunidad hasta el futbolista que terminó escribiendo una de las carreras más extraordinarias en la historia del deporte.