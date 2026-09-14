Julián Quiñones debuta en la Champions League asiática con gol y victoria
Julián Quiñones escribió su nombre como goleador internacional, anotando en su primer partido de la Champions League de Asia con el Al Qadsiah. Además, pasó a la historia como el segundo mexicano en anotar en el máximo torneo de clubes de la AFC.
Este lunes 14 de septiembre, el conjunto saudí donde milita el seleccionado del Tricolor arrancó su participación en el certamen continental enfrentando al Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Para este cotejo, el mexicano, recién nominado al Balón de Oro, saltó como titular, aunque fue hasta el minuto 57 que llegó su gran momento.
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Tras un centro de Christopher Bonsu Baah, Quiñones apareció en el área, se levantó por el aire y, con un testarazo, marcó el 1-0 que abría el marcador.
Posteriormente, al 61’, el italiano Mateo Retegui acrecentó la ventaja a 2-0. Y aunque Leandro Spadacio recortó distancias con el 2-1 al 90+7’, el triunfo del Al Qadsiah quedó sellado tras el silbatazo final.
Después de 20 años, Quiñones logra repetir la hazaña de Jared Borgetti
Cabe mencionar que el tanto de Quiñones ha pasado a la historia del fútbol mexicano, ya que se convirtió en el primer mexicano en 20 años en celebrar un gol en la Champions League de Asia y el segundo de todos los tiempos.
Previamente, el único artillero Tricolor que había logrado romper las redes de esta competición había sido Jared Borgetti, delantero que anotó un solo gol en los cuartos de final de la edición 2006, cuando vestía los colores del Al-Ittihad.