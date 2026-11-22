El Kansas City Current alcanzó su primer título de la Liga Femenil de Estados Unidos (NWSL) al vencer 2-1 al Washington Spirit de Trinity Rodman, que perdió su tercera final seguida.

La estadounidense Vanessa DiBernardo abrió el marcador en Washington DC con un gol olímpico en el minuto 54 y la brasileña Debinha sentenció el triunfo de las visitantes en un contragolpe en el 97'.

Rodman, la futbolista mejor pagada del mundo, descontó con un cabezazo en el 98' pero el asedio final del Spirit no encontró premio.

La derrota es otro duro golpe para la popular delantera de la selección estadounidense, que rompió a llorar al sonar el pitido final en el Audi Field.

La hija de la exestrella NBA Dennis Rodman también cayó en las finales de 2024, ante el Orlando Pride, y de 2025, frente al Gotham FC.

Rodman, de 24 años, sí alzó el trofeo en 2021 con el Spirit, el único equipo para el que ha jugado.

A principios de año, con varios equipos ingleses tratando de reclutar a Rodman, Washington la convirtió en la jugadora mejor pagada con una renovación hasta 2028 y un sueldo superior a los dos millones de dólares anuales.

De su lado Kansas City, que había destronado en semifinales al Gotham FC, inauguró su palmarés en su segunda presencia en la final, tras su derrota de 2022 ante las Portland Thorns. AFP