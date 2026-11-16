La Selección Mexicana ya está en la ciudad de Monterrey, donde el martes se enfrentará a Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf.

México perdió 3-2 en la ida ante los jamaicanos, por lo que deberá ganar en casa de los Rayados para poder avanzar al Final Four, torneo que se celebrará entre el 25 y 28 de marzo en Estados Unidos.

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La vuelta se celebrará el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio BBVA.

Rafa Márquez busca su primer triunfo con México

Rafael Márquez debutó como DT de México el 26 de septiembre en duelo ante Colombia, y desde ese momento registra dos empates y tres derrotas, estas últimas de manera consecutiva.

1. México 1-1 Colombia: Amistoso | 26 de septiembre

2. México 1-1 Perú: Amistoso | 29 de septiembre

3. Estados Unidos 3-0 México: Amistoso | 3 de octubre

4. México 0-2 Chile: Amistoso | 6 de octubre

5. Jamaica 3-2 México: Nations League (Cuartos de final - Ida) | 14 de noviembre

Obligado a ganar

Más allá del récord negativo, Márquez necesita ganar sí o sí ante Jamaica si quiere mantener a México con vida en el torneo.

Para avanzar al Final Four, el Tricolor requiere una victoria por diferencia de dos o más goles, o bien ganar por la mínima diferencia siempre y cuando Jamaica no anote más de un tanto (marcadores como 1-0 ó 2-1 le dan el pase por el criterio de gol de visitante).