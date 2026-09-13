Lamine Yamal lidera cómodo triunfo del Barcelona en casa del Levante
El Barcelona sigue imparable en LaLiga tras ganar 4-2 en su visita al Levante en la quinta fecha del campeonato español, en la que el Atlético de Madrid ganó 3-0 en el campo de la Real Sociedad.
Sin el argentino Julián Álvarez, que se quedó en Madrid con una sobrecarga, un gol de penal de Alejandro Grimaldo (84) y otros dos tantos de Jonathan David (89') y Giuliano Simeone (90+5') dieron la victoria a un Atlético, que se atascó durante ochenta minutos con la Real Sociedad.
"Hemos ido de menos a más", afirmó el entrenador del Atlético, Diego Simeone, tras el encuentro.
El equipo vasco fue poco a poco haciéndose con el control de la pelota, animado con las llegadas por la banda del portugués Gonçalo Guedes.
La Real fue metiendo al Atlético en su área, pero sin encontrar la claridad necesaria en el último pase.
Los rojiblancos trataron de responder con contraataques, pero tampoco fueron demasiado incisivos de cara al gol.
La entrada de Koke a los pocos minutos del segundo tiempo dio más claridad al Atlético a la hora de manejar el balón, aunque le siguió costando llegar hasta que Grimaldo transformó un penal por mano de Job Ochieng en el área (84').
"Koke nos dio más tranquilidad para avanzar al equipo", afirmó Simeone.
Apoyado en el tanto, el Atlético tomó el control de los últimos minutos para acabar matando el encuentro con un disparo raso del canadiense Jonathan David (89') y otro gol final de Giuliano en un mano a mano con Remiro (90+4').
Trabajada victoria azulgrana
La victoria eleva a los rojiblancos a la cuarta posición de la clasificación a cinco puntos del líder, el Barcelona que ganó al Levante con un doblete de Lamine Yamal.
El joven Xavi Espart abrió el marcador (5'), Lamine Yamal aumentó la cuenta (19', 48' de penal) y Karim Adeyemi cerró la cuenta (90+2'), para certificar un pleno de cinco victorias en LaLiga.
Aunque los goles de Iván Romero (79') y Roger Brugué (88) pusieron algo de emoción al final del encuentro.
El Barça se afianzó en el liderato del campeonato español con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid (2º), que la víspera había vencido 4-1 al Rayo Vallecano, y cinco sobre Alavés (3º) y Atlético (4º).
Los azulgranas dominaron el encuentro prácticamente desde el inicio aunque con menos brillantez de sus últimos compromisos y acabaron sufriendo por errores propios, ante un combativo Levante.
"Está claro que no fue nuestro mejor partido. Tuvimos un gran inicio y en el segundo tiempo sufrimos un poco", reconoció el técnico azulgrana, Hansi Flick.
El Barça se adelantó pronto cuando Xavi Espart soltó un tiro desde la frontal ajustado al palo (5).
Dominador con su circulación de balón, el Barça aumentó su cuenta al contraataque con un pase atrás de Raphinha para la llegada de Lamine Yamal, que prácticamente no tuvo más que empujar el balón (19').
Lamine repitió en la segunda parte al transformar un penal cometido al propio extremo azulgrana (48').
Máximo goleador
El joven campeón del mundo con España sumó así su sexto tanto en LaLiga uniéndose como mejor goleador del campeonato a los delanteros del Real Madrid, Kylian Mbappé, y del Rayo Vallecano, Sergio Camello, y a su compañero Raphinha.
Las escasas ocasiones del Levante vinieron en los pocos errores defensivos del Barça.
Iván Romero aprovechó una indecisión de Pau Cubarsí a un pase de Xavi Espart para robar y marcar en un mano a mano con Joan Garcia (79').
El tanto animó brevemente al Levante, que aprovechó otro error rival para que Brugué hiciera el 3-2 superando a Cubarsí y Garcia (88).
Los nervios aparecieron en los hombres del Barça hasta que Adeyemi hizo el 4-2 (90+2) con un disparo ajustado al palo para llevar el partido a su fin.
En el primer encuentro del día, el Celta (15º) empató 1-1 con el recién ascendido Málaga (17º), mientras el Getafe (14º) también hizo tablas 1-1 con el Deportivo de La Coruña (6º). AFP