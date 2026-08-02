Leyendas, dirigentes y un Premio Nobel de la Paz: ¿quiénes han pedido la renuncia de Infantino?
La presión sobre Gianni Infantino como presidente de la FIFA ha venido de todas partes. Desde exfutbolistas y directivos hasta presidentes de naciones y un Premio Nobel de la Paz están entre los que han exigido abiertamente su renuncia.
La figura de Gianni Infantino ha sido una de las más controversiales de la última época. Principalmente, debido a su posición como mandatario del máximo organismo del fútbol mundial, puesto que ha tenido entre sus manos desde hace más de una década. Pero también por las decisiones que ha tomado desde ahí.
Ejemplo de ello fue su propuesta de reformas para el proyecto FIFA Forward, la cual planteaba la venta de acciones de la Copa Mundial al sector privado y el reparto de las ganancias entre los países miembros para impulsar su desarrollo deportivo. No obstante, desde la UEFA, la Concacaf y la AFC fueron rechazadas estas ideas por el hecho de hacer del torneo un producto de inversión, así como por la preocupación de que el reparto de dinero fuera utilizado para coaccionar e intimidar a las federaciones de menores reca Copa Mundial al sector privado ursos.
E incluso, la confederación europea, entre líneas, manifestó la idea de un cambio en los mandos de la institución rectora del fútbol. Muestra de ello fueron las frases emitidas en sus comunicados, tales como “la dirección de la FIFA ha perdido la confianza” o “no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial”.
Pero esta no ha sido la única vez en la que se ha pedido la salida de Infantino. A continuación, conoce a otros cinco personajes que han exigido su dimisión.
Javier Tebas – Presidente de LaLiga de España
España se coronó campeona del mundo en 2026, pero Javier Tebas, presidente de LaLiga, no quedó conforme con la organización del evento. Cuestionó desde la justificación de las pausas de hidratación para utilizarlas como espacio publicitario, sin importar el clima, hasta la idea de seguir añadiendo más equipos a la justa. El dirigente español señaló que la gestión de Infantino “está destruyendo la industria del fútbol”, priorizando sus intereses sobre todo lo demás.
Por ello, tras la final del Mundial, en una entrevista para La Gazzetta dello Sport, declaró lo siguiente: “En mi opinión, creo que su tiempo se ha acabado”. Aun así, reconoció la posibilidad de su reelección en 2027: “No debería quedarse, pero la situación actual significa que no se irá”, concluyó.
Michel Platini – Exfutbolista y expresidente de la UEFA
Fue uno de los primeros críticos de la dirigencia de Infantino. En 2020, el astro francés recordó que el ascenso del suizo solo se dio a raíz del FIFAgate, el escándalo de corrupción destapado en 2015 tras las investigaciones del FBI. Dicho episodio forzó la salida tanto de Joseph Blatter, como presidente del órgano rector del fútbol, como del propio Platini, que estaba a cargo de la UEFA.
Posteriormente, Infantino se impuso en las elecciones extraordinarias para asumir la presidencia de la FIFA. Sin embargo, Platini puso en duda si este tuvo que ver con aquel proceso, así como sus nexos con las autoridades: “Infantino llegó a la presidencia de la FIFA por una inteligente combinación de circunstancias, y creo que debería presentar su renuncia (...) Se creen intocables y por encima de las leyes”, declaró para la revista L'Illustré.
Joseph Blatter – Expresidente de la FIFA
El antecesor de Infantino también se ha sumado al grupo de voces que piden un relevo inmediato en el mandato de la FIFA. Blatter ha criticado la pérdida de credibilidad del organismo, señalando la sobrecarga de torneos, el exceso de comercialización y la cercanía política que ha tenido Infantino con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
A pesar de que Blatter también se vio envuelto en polémicas durante su gestión, incluido el mencionado FIFAgate, ha externado su preocupación por el rumbo que ha tomado la institución con Infantino: “Ahora les toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo”, declaró en su cuenta de X.
Óscar Arias – Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica
Las críticas contra Infantino no se detienen en la cancha; han trascendido a la política internacional. Un claro ejemplo es Óscar Arias, expresidente de Costa Rica en dos periodos (de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010). Además, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su contribución para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica.
Arias expresó su descontento luego de que la FIFA le retirara una suspensión por tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun a petición de Donald Trump, quien, en un evento oficial, se jactó de haberlo platicado con Infantino. Ante esto, el exmandatario costarricense publicó en su cuenta de Facebook: “Gianni Infantino debe irse. Creo que es inaceptable que quien representa a la FIFA tome una decisión que violenta las normas más elementales del juego que regula, restándole autoridad moral, credibilidad y autonomía a la institución”.
Andy Burnham – Primer ministro del Reino Unido
A esta serie de exigencias políticas se sumó Andy Burnham, primer ministro británico que recién asumió en el mes de julio. Él también fue uno de los que criticaron los planes de privatización y venta de participaciones comerciales de los derechos de la Copa del Mundo con el proyecto FIFA Forward.
Burnham manifestó que la propuesta destruye el patrimonio de los aficionados que sostienen la disciplina día a día. En ese tenor, catalogó el plan como un exceso inaceptable, preguntando si el dirigente suizo era el ideal para la FIFA: “La idea de que siquiera pudiera plantearse demuestra que, en mi opinión, es el hombre equivocado para dirigir la organización”, dijo en una conferencia de prensa.
Sin renuncia, pero con la mira en las elecciones de 2027
Hasta el momento, ninguna de estas peticiones ha logrado derrumbar el mandato de Gianni Infantino. Sin embargo, la acumulación de críticas puede convertirse en un factor determinante en su contra de cara a su intento de reelección para un cuarto y último periodo de 2027 a 2031.
La votación oficial en la que se definirá si el suizo continúa al frente del organismo se llevará a cabo el 18 de marzo, en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Aunque, por ahora, todavía no surge una candidatura oficial que se muestre como parte de la oposición.