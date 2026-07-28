Varios históricos y un debutante: 14 equipos reconfiguran el Top 5 de Ligas europeas
Las nuevas temporadas europeas traerán de vuelta a varios equipos históricos, mientras uno de los ascendidos debutará por primera vez en su historia entre la élite del futbol continental.
Deportivo La Coruña, Málaga, Schalke 04, Coventry City y Le Mans son algunos de los 14 clubes que consiguieron el ascenso a las cinco grandes ligas de Europa para la temporada 2026-27. Entre ellos hay ausencias de hasta 25 años, regresos exprés de una sola temporada abajo y un caso único: el SV Elversberg que nunca ha jugado en Primera División en toda su historia y debutará en la Bundesliga 2026-27.
España será el campeonato con mayor carga nostálgica gracias al regreso de dos clubes con un importante pasado en Primera División, mientras que Alemania recuperará a uno de sus equipos más populares y tradicionales, al tiempo que Inglaterra, Italia y Francia también recibirán nuevos protagonistas que buscarán evitar un descenso inmediato.
Premier League
El regreso más esperado es el de Coventry City, campeón de la FA Cup en 1987 y ausente de la Premier League desde la temporada 2000-01, es decir, 25 años sin pisar la élite. Por su parte, el Hull City volverá después de nueve años fuera de Primera, tras vencer al Middlesbrough en la final del playoff de ascenso, mientras que Ipswich Town intentará consolidarse entre los mejores equipos del país luego de pasar solo un año en la división de ascenso.
Los tres cupos que dejan libres corresponden a los descendidos West Ham United, que cierra una racha de 14 años consecutivos en la máxima categoría; Burnley, que regresa de forma inmediata al Championship tras un solo año arriba, y el Wolverhampton de Raúl Jiménez que baja después de 8 temporadas seguidas en Primera.
LaLiga
La primera división española recupera a dos instituciones históricas. Deportivo La Coruña, campeón de España en la temporada 1999-2000 y protagonista del recordado "Súper Dépor", vuelve a la máxima categoría tras 8 años de ausencia, con un ascenso directo logrado tras dominar la Segunda División de punta a punta.
A su lado regresa el Málaga, que llegó a disputar los cuartos de final de la Champions League en 2013 antes de atravesar una profunda crisis deportiva y financiera que lo llevó incluso a Segunda División B. Su regreso, tras 8 años fuera de Primera, llegó por la vía del playoff, superando al Almería en la final. El tercer ascendido será Racing de Santander, que vuelve a Primera después de 14 años, con el ex de Rayados, Sergio Canales, en sus filas, tras proclamarse campeón de Segunda de forma directa.
Las plazas que dejan libres son las de Mallorca, Girona y el Oviedo del Grupo Pachuca, que solo ha logrado estar un año en Primera durante la gestión del consorcio mexicano.
Serie A
Los nuevos integrantes del futbol italiano serán Venezia, Frosinone y Monza, tres clubes que conocen bien el camino entre la Serie A y la Serie B. Monza consiguió regresar inmediatamente después de perder la categoría, mientras que Venezia y Frosinone también recuperaron un lugar entre los mejores equipos de Italia, después de una y dos campañas de ausencia en Primera, respectivamente.
Los descendidos que les ceden el lugar fueron Pisa, que solo alcanzó a disputar una temporada en la élite tras haber roto una racha de 34 años fuera de ella; Hellas Verona, que baja después de 7 años consecutivos en Primera; y Cremonese, que regresa a la Serie B tras un único año arriba.
Bundesliga
En Alemania el regreso más mediático corresponde al Schalke 04, uno de los clubes más importantes del futbol alemán, siete veces campeón nacional y finalista de la Champions League en 2011, que vuelve tras 3 años de ausencia como campeón de la 2. Bundesliga.
Lo acompañan Paderborn, que vuelve a la Bundesliga por tercera ocasión en su historia tras 6 años en Segunda, y lo hace por la vía más dramática, ganando el playoff de promoción al Wolfsburgo, y Elversberg, uno de los proyectos más sorprendentes del futbol alemán tras escalar desde las categorías regionales hasta la máxima división en apenas unos años. Se trata de su primera aparición absoluta en la Bundesliga, algo que ningún otro ascendido de esta ronda europea puede decir.
El caso más llamativo entre los descensos alemanes es el del Wolfsburgo, que pierde la categoría por primera vez en toda su historia tras 29 temporadas consecutivas en la élite (había ascendido en 1997) al caer precisamente ante Paderborn en el playoff. Lo acompañan en el descenso directo el St. Pauli, que baja tras 2 años arriba, y el Heidenheim, que se despide después de 3 temporadas en Primera.
Ligue 1
Francia tendrá dos nuevos clubes: Troyes y Le Mans. El primero regresa a la Ligue 1 tras 3 años de ausencia, luego de proclamarse campeón de la Ligue 2 2025-26; había descendido al cierre de la temporada 2022-23. Le Mans, por su parte, protagoniza uno de los regresos más llamativos del verano al volver a la máxima categoría tras 16 años de ausencia, luego de un largo proceso de reconstrucción que incluyó varios años fuera del futbol profesional.
Los dos descensos de la Ligue 1 2025-26 fueron Nantes, que cierra una etapa de 13 años en la máxima categoría, y Metz, que baja apenas un año después de haber ascendido.
14 equipos, 1 objetivo: la permanencia
Los 14 ascendidos llegan con objetivos distintos. Algunos aspiran simplemente a mantenerse un año más en Primera División, otros confían en iniciar un nuevo ciclo que les permita recuperar el protagonismo perdido.
Lo cierto es que la temporada 2026-27 presentará un mapa renovado en las principales ligas de Europa, con el regreso de varios nombres que durante años fueron protagonistas del futbol continental y, por primera vez en mucho tiempo, un debutante absoluto entre ellos.