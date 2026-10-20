Manchester City enfrentaría una deducción histórica de puntos y el descenso de la Premier League

El Manchester City podría recibir una deducción de puntos suficientemente grande para garantizar su descenso al Championship si fracasa su apelación contra el veredicto que lo declaró culpable de graves irregularidades financieras. De acuerdo con reportes publicados este lunes por medios ingleses, el castigo también incluiría una multa millonaria y podría extenderse a la siguiente temporada para impedir que el club regrese inmediatamente a la Premier League.

La información adelantada por el periodista Oliver Holt en el Daily Mail no establece una cantidad exacta de puntos. Tampoco representa una resolución oficial. El escenario que describen sus fuentes consiste en imponer una sanción deportiva durante la actual campaña que condene al City al descenso, independientemente de los puntos que consiga dentro del campo.

Una segunda deducción podría aplicarse durante su primera temporada en el Championship, con el objetivo de mantenerlo fuera de la máxima categoría durante al menos dos años. Para que esto ocurra también tendría que intervenir la English Football League, que administra la segunda división y no está obligada automáticamente a ejecutar una nueva sanción solicitada por la Premier League. Los reportes no señalan que el City vaya a ser enviado directamente a League One o League Two.

El castigo todavía no está decidido. La comisión independiente resolverá la sanción en una audiencia privada, pero antes deberá avanzar la apelación presentada por el club. El City sostiene que la resolución contiene “errores materiales claros de derecho, principio y hecho”, mantiene su inocencia y prometió utilizar todas las vías regulatorias y legales disponibles.

La Premier League confirmó que la comisión encontró al equipo culpable de todas las acusaciones relacionadas con infracciones financieras graves durante nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18. También acreditó la mayoría de los señalamientos por falta de cooperación durante la investigación.

De acuerdo con la resolución, el City utilizó contratos y acuerdos comerciales simulados para aumentar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos en más de 900 millones de libras. Parte del dinero que aparecía como aportación de patrocinadores habría procedido realmente de Abu Dhabi United Group, propietario del club. La comisión concluyó que estas operaciones permitieron presentar cuentas incorrectas y ocultar la situación financiera real ante auditores, la Premier League y la UEFA. La liga calificó el proceso como el procedimiento disciplinario más importante de su historia.

El reglamento permite imponer una amonestación, multa, suspensión, deducción de puntos o expulsión de la competencia. La versión difundida en Inglaterra se inclina por una resta extraordinaria de unidades que provoque el descenso, no por una expulsión directa. Tampoco existe una confirmación sobre la retirada de títulos o una prohibición de fichajes, dos posibilidades que permanecen dentro del terreno de la especulación.

La Premier League ya ha recurrido a las deducciones por infracciones financieras. Everton recibió inicialmente una sanción de diez puntos durante la temporada 2023-24, posteriormente reducida a seis tras una apelación, por superar en 19.5 millones de libras el límite permitido de pérdidas. Una segunda infracción le costó otros dos puntos, por lo que perdió ocho en total.

Nottingham Forest sufrió una deducción de cuatro puntos en la misma campaña por incumplir las reglas de rentabilidad y sostenibilidad. Ambos equipos conservaron su lugar en la Premier League, pero sus faltas estuvieron relacionadas con periodos concretos de exceso de pérdidas y no con un sistema prolongado para ocultar ingresos y gastos.

El caso de Chelsea ofrece otro contraste. En marzo de 2026, el club aceptó multas por un total de 10.75 millones de libras, una suspensión de nueve meses para registrar futbolistas de academia procedentes de otros equipos ingleses y una prohibición de fichajes para el primer equipo que quedó suspendida durante dos años. Chelsea reportó voluntariamente los pagos irregulares, admitió las infracciones y colaboró con la investigación. La Premier League también determinó que las cantidades ocultas no habrían provocado un incumplimiento de los límites de pérdidas.

Ninguno de esos expedientes alcanza la dimensión del proceso contra el Manchester City. La comisión encontró infracciones sistemáticas durante casi una década y señaló que el club realizó esfuerzos para frenar y obstaculizar la investigación. Por esa razón, una simple multa o una deducción moderada sería considerada insuficiente por varios equipos de la Premier League.

El antecedente europeo más conocido de un descenso administrativo pertenece a la Juventus. El club italiano perdió su lugar en la Serie A en 2006 y sufrió la retirada de títulos como consecuencia del escándalo Calciopoli. El caso estaba relacionado con la influencia sobre la designación de árbitros y no con reglas financieras, por lo que no constituye un precedente jurídico directo, pero muestra el impacto deportivo e institucional que puede producir una sanción de esta magnitud.

El City también podría enfrentar reclamaciones económicas de otros clubes. Manchester United, Arsenal, Liverpool y Tottenham reservaron previamente su derecho a exigir una compensación si se confirmaban las infracciones. Burnley recibió recientemente 35 millones de libras después de reclamar que el incumplimiento financiero del Everton influyó en su descenso, un precedente que podría abrir la puerta a nuevas demandas.

El escenario difundido por los medios ingleses es el más severo que ha surgido desde la publicación del veredicto: una deducción que asegure el descenso, una multa considerable y la posibilidad de permanecer más de una temporada en el Championship. Por ahora no existe una cifra oficial ni una sentencia definitiva. Si el City consigue revocar la decisión, no recibiría ningún castigo; si pierde la apelación, podría enfrentar la sanción deportiva más importante en la historia de la Premier League.