Memphis Depay ofrece disculpas por penalti fallado en la Libertadores
El atacante neerlandés Memphis Depay pidió perdón por el penalti que erró en la última jugada de los cuartos de final de la Copa Libertadores, la "mayor decepción" de su carrera, y que significó la eliminación del Corinthians.
El club brasileño quedó fuera del torneo continental contra el argentino Estudiantes, luego de que el exjugador del FC Barcelona y Manchester United pateara a la tribuna el penal cuando iban uno abajo en el marcador.
El eventual empate en Sao Paulo hubiera enviado la serie a la definición desde el punto blanco.
Hasta el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fanático del Corinthians, se sumó a las críticas a Depay, que renovó con el equipo paulista en agosto tras un largo duelo con la dirigencia.
"Quiero pedir disculpas a los hinchas, (...) estoy con el corazón destrozado", escribió en Instagram el delantero de 32 años, que reconoció que su curso "fue malo hasta ahora".
"Es momento de trabajar más duro o irse a casa, porque no soy el tipo de hombre que se esconde detrás de excusas", agregó. Es "la mayor decepción de mi carrera", apuntó sobre el penal.
Tras una crisis por su renovación, Depay había vuelto al campo en la clasificación del Corinthians a cuartos de la Libertadores.
En agosto tuvo un nuevo choque con la dirigencia, que lo reprendió por publicar un videoclip musical donde el club aparecía en llamas, en medio de un clima de malestar de hinchas.
Rapero además de jugador, Depay lanzó una canción en cuyo video se incendia el Parque São Jorge, sede social del Timão, pocas horas antes de una protesta de aficionados.
Luego se disculpó en redes sociales.
Tras el penal errado, el presidente Lula dijo el jueves en un acto de campaña que llamaría al Corinthians para cuestionar que "Memphis gane millones y erre ese maldito penal".
El Timão recibirá el domingo al Fluminense por la 14ª fecha del Brasileirão, en el que marcha en 14º lugar e hila cinco derrotas consecutivas. AFP