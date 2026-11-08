Messi está muy cerca de su segunda Bota de Oro en la MLS

Inter Miami empató 3-3 ante Charlotte FC en el cierre de la temporada regular de la MLS, en la que espera que su astro Lionel Messi conquiste su segunda Bota de Oro.

Messi, de 39 años, cierra con 26 goles otra memorable campaña en la que aspira a convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga estadounidense en ganar la Bota de Oro en temporadas consecutivas.

Para evitarlo, el croata Petar Musa, deberá anotar por lo menos cinco goles para FC Dallas frente a Colorado Rapids, en el cierre de la jornada en la Conferencia Oeste.

Los 31 partidos disputados en la temporada regular marcan un récord personal para Messi, quien había superado el récord de minutos disputados (2.420) hace unas jornadas.

Bajo un lleno en el Nu Stadium (Miami), Inter Miami apostó por mantener su estilo de posesión, tratando de limitar los errores en defensa ante un Charlotte que espero atentó por el contragolpe.

Tres goles en la primera parecían sentenciar el juego: el jamaiquino Ian Fray abrió la cuenta al minuto 14, el uruguayo Luis Suárez aumentó al 33' y Rodrigo De Paul, con un brillante remate desde fuera del área, puso el 3-0 para los locales al 42'.

En una muestra de orgullo y sin posibilidades de escalar en la tabla de posiciones, Charlotte empató el partido con un doblete del israelí Liel Abada en los primeros diez minutos del complemento y un gol de Rodolfo Aloko al minuto 90.

Plagado de lesiones musculares con la salida del español Sergio Reguilón en el primer tiempo, el goleador Fray y el volante David Ayala, el entrenador Cristian "Kily" González optó ingresar al paraguayo Matías Galarza para mantener la posesión y asegurar el resultado.

Messi disputó los 90 minutos y aunque no tuvo grandes oportunidades dentro del área enemiga se mostró participativo en la elaboración de juego.

Con el empate de la jornada 34, Miami cierra la temporada regular en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos y garantiza ventaja de campo hasta la semifinal de conferencia siempre que enfrente a Nashville en la final.

Las Garzas enfrentarán en la primera ronda de los playoffs a Columbus Crew que se impuso 4-3 frente a Chicago Fire y evitó el repechaje. AFP