Messi no puede salvar al Inter Miami de la derrota; Nashville gana el Supporters' Shield

El Nashville SC ganó por primera vez el Supporters' Shield, que consagra al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, en una jornada 32 en la que Messi arrancó en el banco en la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls.

El equipo de la capital de Tennessee venció de visita 2-0 al CF Montreal y llegó a 70 unidades. Con tres partidos aún por disputar, lidera la tabla de posiciones general de la MLS con quince unidades de ventaja sobre el Vancouver y el Inter Miami, que tienen cuatro y tres encuentros pendientes.

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"Regresamos a casa con el Shield y el sueño del campeonato de MLS", dijo el volante australiano Patrick Yazbek al finalizar el partido.

El Supporters' Shield se disputa desde la temporada inaugural de la MLS, en 1996, y su ganador se clasifica para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Asimismo, el Nashville se asegura la localía para los playoffs de la MLS, incluso si llega a la final del torneo.

El equipo dirigido B.J. Callaghan, candidato a Entrenador del Año en MLS, encontró la victoria con certeras definiciones dentro del área del inglés Sam Surridge (51') y del alemán Hany Mukhtar (76').

El chileno Alexis Sánchez disputó 79 minutos para el equipo canadiense, que con la derrota quedó sin chances de llegar a los playoffs.

Messi no pudo evitar la derrota de Miami

Lionel Messi partió desde el banco en la derrota de Inter Miami por 2-0 de visita ante el New York Red Bulls en el estadio Sports Illustrated, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

El astro argentino, de 39 años, llegó la noche del viernes de Oviedo, España, donde ese día recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Un autogol del volante brasileño Casemiro a los siete minutos y un tanto del sueco Emil Forsberg a los 90+1' sellaron la importante victoria del equipo que dirige Michael Bradley.

Con pocas horas de descanso, Messi ingresó al partido al minuto 56 bajo una completa ovación del público en lugar del brasileño Riquelme Fillipi, que este sábado tuvo su primer partido de titular en Las Garzas.

Inter Miami sufrió de esta manera su sexta derrota de la temporada y se mantiene con 55 puntos en segundo lugar de la Conferencia Este, a quince del Nashville SC, mientras que New York Red Bulls llega a 39 unidades y sigue en puestos de clasificación al repechaje. AFP