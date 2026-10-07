Messi se despide de la Selección argentina: "Fue un orgullo defender esta camiseta"

"Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta", dijo Lionel Messi este martes en Buenos Aires, al poner fin a más de dos décadas de carrera con la selección de Argentina, que venció 3-0 a Benín con dos asistencias y un gol del astro.

El ahora excapitán de 39 años se despidió frente a más de 80.000 personas que colmaron el Monumental, el estadio más grande de Sudamérica que dio un adiós muy emotivo al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

TE PUEDE INTERESAR: Messi vuelve a asombrar al mundo con un golazo

"No me queda más que agradecer (...) no venir más va a ser un dolor muy grande", dijo el campeón del mundo en Catar 2022 en un discurso al término del partido.

Messi se retira como goleador histórico (126 goles), máximo asistidor (70) y jugador con más juegos con la Albiceleste, a la que guió en su etapa más laureada.

"Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeones del mundo, de América, Finalissima y todo lo que jugamos", dijo el Diez en agradecimiento a sus compañeros.

"Los voy a extrañar y soy muy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes", cerró. AFP