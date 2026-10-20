Messi vs. Cristiano Ronaldo: una última batalla por el récord de los 1000 goles

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, una vez más como en sus mejores tiempos, vuelven a estar mano a mano por ser el mejor, con una competencia por un récord histórico. Y es que ahora ambos buscan convertirse en el primer futbolista en alcanzar la marca de los 1000 goles oficiales.

Si existió una rivalidad que marcó al futbol durante el primer cuarto del siglo XXI, esa fue la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos, buscando consolidarse como el mejor futbolista de la época, pelearon cada año codo a codo por ganar el Balón de Oro, además de ser rivales directos en la Champions League y en LaLiga, cuando el argentino militaba en el Barcelona y el portugués en el Real Madrid.

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Esta batalla parecía haber llegado a su fin en la recta final de sus carreras cuando separaron sus caminos, dejando el futbol europeo en 2023. En aquel año, “la Pulga” llegó al Inter Miami de la MLS, mientras que “el Bicho” arribó al futbol saudí con el Al-Nassr. Sin embargo, jamás dejaron de ser máquinas goleadoras y ahora su ímpetu por seguir superándose los vuelve a poner de frente en una carrera por la historia.

¿Cuántos goles tiene cada uno?

De momento, el más adelantado es Cristiano Ronaldo, con un total de 981 tantos repartidos entre clubes y selección de la siguiente forma:



- Sporting de Lisboa: 5 goles

- Manchester United: 145 goles

- Real Madrid: 450 goles

- Juventus: 101 goles

- Al-Nassr: 134 goles

- Selección de Portugal: 146 goles

Aun así, Messi no se queda atrás. Habiendo superado ya los nueve centenares de festejos, el astro argentino sigue de cerca el récord con 936 goles:



- Barcelona: 672 goles

- PSG: 32 goles

- Inter Miami: 106 goles

- Selección de Argentina: 126 goles

¿Qué necesitan para llegar a los 1000 goles?

Cristiano Ronaldo tiene contrato vigente hasta 2027, por lo que únicamente necesita marcar 19 goles para llegar a la cifra de oro. La marca parece bastante factible, sobre todo considerando que en sus últimas tres campañas ha promediado cerca de 30 anotaciones por año.

Messi, por su parte, seguirá jugando con el cuadro de las Garzas hasta diciembre de 2028. Esto le deja un margen de más de dos años para registrar los 64 tantos que le restan para llegar al millar; es decir, un promedio de 27 goles por año natural.

Para el argentino, tan solo en esta recta final del año y los torneos venideros, le quedan por disputar los playoffs de la MLS, dos campañas completas del torneo local, dos ediciones de la Leagues Cup y, en caso de clasificar, la Concacaf Liga de Campeones.

En ambos casos, por ahora la suma dependerá de lo que hagan a nivel de clubes. Y es que, en el caso del rosarino, se retiró de la Albiceleste el pasado 6 de octubre. Por su parte, el futuro del lusitano con la selección de Portugal es incierto tras una ruptura con el entrenador nacional Jorge Jesus y una suspensión de 30 días impuesta por la federación, dejando en el aire si volverá a vestir la camiseta de su país.

¿Cuántos jugadores han alcanzado los 1000 goles?

Aunque es un tema que hasta el día de hoy genera debate, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), de momento ningún jugador ha llegado al millar de anotaciones en partidos oficiales.

Ahora, Messi y Ronaldo tendrán en sus pies la posibilidad de hacer historia y convertirse en los pioneros de una cifra que durante décadas pareció inalcanzable, en la que puede ser la última gran batalla de sus legendarias carreras.

Máximos goleadores en la historia del futbol:

1. Cristiano Ronaldo: 981 goles (2002-presente)

2. Lionel Messi: 936 goles (2004-presente)

3. Josef Bican: 805 goles (1931-1955)

4. Pelé: 770 goles (1956-1977)

5. Romário: 761 goles (1985-2007)