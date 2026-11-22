El Inter Miami de Lionel Messi quedó contra las cuerdas en los playoffs de la MLS al encajar una rotunda derrota de 3-0 ante Columbus Crew, en el inicio de la primera ronda.

Miami, vigente campeón de la MLS, se condenó con errores clave en la primera parte, especialmente la expulsión del defensa argentino Gonzalo Luján en el minuto 36 por una doble amarilla.

Para entonces Columbus ya se había adelantado en Miami con un gol en el minuto 9 del chileno Gonzalo Tapia, que convirtió un penal provocado por una mala salida del arquero canadiense Dayne St. Clair.

Los ajustes del entrenador Cristian González, que relevó al descanso al uruguayo Luis Suárez, dejaron un agujero en la retaguardia de Miami que facilitaron los otros goles del estadounidense Taha Habroune (52') y de Tapia (58), figura de la noche en el Nu Stadium con su doblete.

El equipo de Messi, a quien el portero Patrick Schulte apartó del gol en varias jugadas, está ahora obligado a ganar dos partidos para evitar una eliminación en primera ronda como la de 2024.

El siguiente duelo se disputará el viernes en Columbus (Ohio) y, en caso de triunfo del Inter, la eliminatoria se resolverá el 2 de diciembre en Miami. AFP