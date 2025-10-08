Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, fallece de cáncer a los 69 años
El futbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que enfrentó desde 2017 y que nunca lo alejó completamente de su pasión: el banquillo.
Russo, quien se encontraba bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado, había dejado el mando del equipo en las últimas semanas, siendo reemplazado interinamente por Claudio Úbeda. A pesar de las recaídas y hospitalizaciones recientes, el DT se mantuvo en contacto constante con su cuerpo técnico y jugadores.
“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, publicó Boca Juniors en su cuenta oficial de X.
Su mayor logro como entrenador llegó en 2007, cuando conquistó la Copa Libertadores con Boca, con Juan Román Riquelme como figura. Volvió al club en dos etapas posteriores: entre 2020 y 2021, donde ganó tres títulos nacionales, y en 2025, convocado nuevamente por Riquelme para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes.
De filosofía sencilla y efectiva —“Lo simple es efectivo”, solía decir—, Russo dejó su sello en casi todos los clubes que dirigió. En Argentina fue campeón con Vélez Sarsfield, Rosario Central, Lanús y Estudiantes, además de Millonarios en Colombia. También tuvo pasos por Universidad de Chile, Salamanca, Morelia, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al-Nassr.
Como jugador, fue símbolo de Estudiantes de La Plata, donde disputó más de 400 partidos entre 1975 y 1989, ganando dos títulos nacionales. Allí se forjó bajo la tutela de Carlos Bilardo, con quien desarrolló una relación de maestro y discípulo que marcaría su carrera.
Hace apenas unas semanas, cuando Boca visitó a Rosario Central, el Gigante de Arroyito lo ovacionó de pie. Era un reconocimiento a un técnico querido, respetado y coherente hasta el final.