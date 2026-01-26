Mundial 2030: España y Marruecos disputan la final… fuera del campo
El presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que la final del Mundial de 2030 se celebrará en España, dentro del torneo que organizarán de manera conjunta España, Portugal y Marruecos, aunque evitó precisar la ciudad que albergaría el partido por el título.
Durante la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, el dirigente fue tajante al referirse al rol que, a su juicio, tendrá España en el Mundial del centenario. “España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años y, por lo tanto, va a ser la que lidere también ese Mundial de 2030. Aquí se celebrará precisamente la final de esa Copa del Mundo”, afirmó Louzán, en declaraciones difundidas por Eurosport.
El presidente de la RFEF también se refirió a las imágenes polémicas registradas durante la Copa Africana de Naciones, disputada recientemente en Marruecos, país que será uno de los anfitriones del Mundial 2030. A su consideración, algunos episodios ocurridos durante la final y otros encuentros del torneo continental “no solo perjudican a la imagen de la Copa de África en sí, sino que dañan la imagen del futbol mundial”, señaló, de acuerdo con el medio europeo.
Pese a la contundencia de sus declaraciones, la sede de la final aún no es oficial, ya que la decisión corresponde a la FIFA, que deberá anunciar más adelante la distribución definitiva de partidos y sedes del campeonato. Tanto España como Marruecos han solicitado albergar el partido decisivo, mientras que Portugal no ha manifestado interés en organizar la final.
Louzán evitó adelantar qué ciudad española recibiría el duelo por el título en caso de confirmarse la sede, con Madrid y Barcelona como las principales candidatas.