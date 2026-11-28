Un año después de quedarse a las puertas del título, Palmeiras conquistó este sábado la cuarta Copa Libertadores de su historia al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el estadio Centenario en Montevideo.

La victoria palmeirense en la capital uruguaya consolidó el dominio reciente de los equipos de Brasil en el principal torneo de clubes de América, que ha quedado en manos brasileñas en las últimas ocho ediciones.

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El paraguayo Ramón "El Rayo" Sosa, al minuto 52, marcó el decisivo gol que destrabó un partido tenso y friccionado, y que permitió al Verdão ampliar su palmarés como monarca de Sudamérica tras los títulos de 1999, 2020 y 2021.

Con el nuevo trofeo, Palmeiras pasó a sentarse en la misma mesa que Flamengo, River Plate y el propio Estudiantes, que exhiben cuatro Libertadores en sus vitrinas.

Por encima de todos continúa Independiente de Avellaneda, dueño de siete Libertadores, la última alcanzada en 1984.

La era dorada palmeirense

La conquista continental llegó además en un momento especial para el conjunto paulista. Apenas una semana antes vio escapar el título del Brasileirão en favor de Flamengo, un revés que frustró uno de sus grandes objetivos de la temporada.

La alegría por la conquista sudamericana, sin embargo, no le dará mucho descanso al Verdão, que el 6 de diciembre afrontará otra definición importante cuando enfrente a Gremio en la final de la Copa de Brasil.

Detrás de la etapa más exitosa de Palmeiras emerge la figura de Abel Ferreira, de 47 años.

Desde que asumió el cargo a finales de 2020, el técnico portugués ha sido el arquitecto de una era dorada que incluye los tres títulos de Libertadores ganados en esta década, además de dos finales perdidas, una Recopa Sudamericana y la final del Mundial de Clubes de 2021.

Y en el corazón de ese ciclo ganador aparece una constante: el paraguayo Gustavo Gómez.

El defensor central, de 33 años, ha sido el capitán a lo largo de la era Ferreira y el nuevo título lo convirtió en el primer futbolista de su país en ganar tres Libertadores.

Además, el Mariscal elevó a 14 su cosecha de trofeos con Palmeiras, una cifra que lo ratifica como el jugador más ganador en la historia de la institución paulista.

Sosa, el enemigo íntimo

Unos 25.000 torcedores del Verdão colmaron buena parte de las tribunas del Centenario y decenas permanecieron en las inmediaciones del estadio y en otros puntos turísticos de la capital uruguaya.

La gigantesca marea alviverde evocó la final de 2021, cuando una multitud similar acompañó al equipo en Montevideo y celebró la victoria sobre Flamengo para conquistar la tercera Libertadores de su historia.

Cinco años después, el Centenario volvió a coronar a Palmeiras, que logró abrir el marcador con el gol de Sosa antes de la hora del partido y con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como testigo en el recinto.

Con un breve paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, clásico rival de Estudiantes, Sosa rompió el equilibrio al anticiparse sin marca en el área y conectar un centro desde la izquierda, apenas desviado por el colombiano Jhon Arias, para superar al golero uruguayo Fernando Muslera.

El gol del exdelantero del Nottingham Forest alteró un libreto que parecía conducir inevitablemente al empate sin goles y al tiempo suplementario.

Agenda cargada

Durante gran parte del encuentro, el Pincha había conseguido desactivar el poder ofensivo del Palmeiras con una defensa de cinco hombres, presión en los sectores clave y una sucesión de faltas tácticas que redujeron los espacios.

Al Palmeiras le espera una cargada agenda internacional: tras la disputa de la Copa de Brasil, el 9 de diciembre, en Doha, enfrentará al Toluca de México en el denominado Derby de las Américas, correspondiente a la Copa Intercontinental de la FIFA.

En 2027 la cita será por la Recopa con Boca Juniors, flamante campeón de la Sudamericana, e iniciará la defensa de la Libertadores desde la fase de grupos. Además, tendrá una plaza garantizada en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029. AFP