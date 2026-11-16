Panamá derrotó 2-0 a Curazao en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y se convirtió en el primer clasificado para el Final Four, torneo que se celebrará entre el 25 y 28 de marzo en Estados Unidos.

Los goles en el Estadio Rommel Fernández fueron anotados por José Fajardo (35 y 51 minutos). La ida había terminado 0-0 en Curazao.

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Panamá disputará el Final Four por cuarta vez consecutiva.

Los pupilos de Thomas Christiansen impusieron su juego con los volantes Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez y las constantes subidas por banda de Michael Murillo y Jorge Gutiérrez.

Fajardo, héroe desde el banco

El delantero del Botafogo, y nuevo ídolo de la afición local, Kadir Barría fue de la partida, pero salió lesionado a los 35 minutos, siendo reemplazado por José Fajardo, que se convirtió en el héroe del encuentro.

Suyos fueron ambos goles: primero al rematar de cabeza al minuto 45 un centro desde la derecha de Murillo y pillar descolocado al arquero y al inicio del segundo tiempo tras una galopada desde el medio campo y batir al portero rival.

Los locales no dieron mayores opciones a Curazao, que terminó con un jugador menos por la expulsión de Nigel Thomas a los 82 minutos.

Panamá, donde el fútbol ya compite en popularidad con el béisbol y el boxeo, fue subcampeona en la última edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, en 2025.

Además, fue la única escuadra centroamericana presente en el Mundial de Norteamérica 2026, donde perdió sus tres partidos de la primera ronda.

El combinado canalero sólo ha ganado una Copa Centroamericana (2009) y disputó dos finales de la Copa Oro (2005, 2013) y una de la Liga de Naciones (2025), pero sus aficionados sueñan con poder ganar un torneo regional o superar la primera ronda de un Mundial.

El danés Thomas Christiansen ha logrado imprimir el juego de toque que heredó de su época de jugador del FC Barcelona, donde coincidió en la década de 1990 con la leyenda neerlandesa Johan Cruyff y con el hoy entrenador español Pep Guardiola. AFP