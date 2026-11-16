Mauricio Pochettino cierra el martes su etapa como director técnico de Estados Unidos, pues a partir de ahora dirigirá al Manchester United.

Pochettino dirigirá por última vez al Team USA en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití en Cincinnati, Ohio.

El duelo luce un mero trámite tras la paliza de 6-0 que obtuvo en la ida el equipo de las barras y las estrellas.

"Me llevo más de lo que podemos dejar. Hemos conocido cómo un deporte que es número 1 en el mundo aquí es el segundo, pero cuando llegamos era el cuarto o el quinto", explicó Pochettino en la conferencia de prensa previa al cotejo contra Haití.

"Me llevo mucho cariño, me llevo amistades de un país increíble", explicó emocionado.

"Estados Unidos es un país poderoso. Nos llevamos esa enseñanza de no juzgar antes de conocer; gente que nos ha brindado todo y más. Venir hace dos años fue una gran decisión".